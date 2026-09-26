Aproape 369.000 de lei, avere nejustificată la un inspector de la Vama Leușeni

Aproape 369.000 de lei nu pot fi justificați în averea unui inspector de la Postul Vamal Leușeni și a soției acestuia, potrivit unui act de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI).

ANI a stabilit o diferență substanțială între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile realizate de Roman Ceban și soția sa în perioada august 2016 – noiembrie 2025. Cazul urmează să ajungă în instanță, unde ANI va solicita confiscarea averii nejustificate.

Potrivit actului de constatare emis de ANI, verificările au arătat că achizițiile efectuate, printre care un apartament cu o suprafață de 84,3 metri pătrați, procurat în 2021 la prețul de peste 1,07 milioane de lei, o debara, precum și mai multe tranzacții cu autovehicule, inclusiv Toyota Camry, Renault Megane și Lexus CT200h, depășesc resursele financiare legal probate și declarate.

Roman Ceban a invocat obținerea unor sume din donații de la părinți și frate, câte 200.000 de lei de la fiecare în 2020, precum și bani primiți în urma unor evenimente de familie, cum ar fi nunta, pentru care ar fi obținut 650.000 de lei în 2018.

ANI a reținut însă că o parte dintre sumele în numerar nu au fost declarate corespunzător în declarațiile de avere și interese personale, iar pentru evenimentele invocate nu au fost prezentate probe documentare concludente privind cheltuielile de organizare.

În cazul în care actul de constatare va rămâne definitiv, raporturile de muncă sau de serviciu ale funcționarului vor înceta, iar acesta va fi decăzut din dreptul de a exercita anumite funcții pentru o perioadă de trei ani.

Totodată, numele său va fi înscris în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții prevăzute de legislația privind declararea averii și intereselor personale.