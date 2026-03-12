VIDEO | Zelenski, primit la Cotroceni de Nicușor Dan. România și Ucraina semnează un parteneriat strategic

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit joi, 12 martie, într-o vizită oficială în România, unde a fost primit cu onoruri militare, la Palatul Cotroceni, de către președintele Nicușor Dan. Pentru liderul de la Kiev este a doua vizită în România, după cea din octombrie 2023.

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski vor semna astăzi documentele necesare astfel încât România și Ucraina să devină parteneri strategici, cel mai înalt nivel de colaborare între două state, pe toate domeniile de cooperare, de la militar, economic, până la drepturile minorităților și educație, au declarat surse oficiale.

Partea ucraineană a acceptat toate cerințele părții române. Practic, nivelul relațiilor între state se ridică. Acest parteneriat se negociază din 2023, dar a fost blocat din cauza faptului că ucrainenii nu acceptau toate condițiile României.

Zelenski a fost primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, unde cei doi vor aborda inclusiv „teme care să faciliteze consolidarea unei relații bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor”, conform anunțului făcut miercuri de partea română. În jurul orei 15:00, Nicușor Dan și Zelenski vor susține declarații comune de presă.

„Discuțiile se vor axa pe dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice, cooperarea sectorială în domenii precum energia și industriile de apărare, dezvoltarea conectivității și de proiecte transfrontaliere, și pe rolul României în procesul de reconstrucție a Ucrainei”, a transmis Cotroceniul.

Nicușor Dan, spune Administrația Prezidențială, îi va vorbi omologului ucrainean și despre „necesitatea avansării dialogului bilateral în domeniul respectării drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba maternă”.

„De asemenea, cei doi șefi de stat vor avea un schimb de opinii privind aspecte de actualitate, precum procesul de extindere a Uniunii Europene, relația transatlantică, situația de securitate în regiunea Mării Negre și evoluțiile de ultimă oră la nivel regional și global”, precizează comunicatul Administrației Prezidențiale.

Guvernul României a precizat că, tot joi, la Palatul Victoria, va avea loc o întrevedere oficială între premierul Ilie Bolojan și președintele Ucrainei.

„Pe agenda discuțiilor se vor afla teme care privesc cooperarea bilaterală și în plan european”, a declarat Guvernul.

Cea mai recentă vizită a lui Volodimir Zelenski în România data din 10 octombrie 2023, când liderul ucrainean s-a întâlnit la Cotroceni cu președintele de atunci, Klaus Iohannis, și a discutat la Guvern cu premierul de la acea vreme, Marcel Ciolacu.

Vizita de joi vine la o zi după ce autoritățile române au aprobat solicitarea Statelor Unite de a trimite în România, în contextul războiului din Iran, trupe suplimentare, avioane de realimentare și echipamente de monitorizare.

Cererea a fost aprobată întâi de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, iar apoi a primit undă verde și din partea Parlamentului.