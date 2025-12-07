Ucraina a înghețat o parte din activele lui Victor Gușan, oligarhul care controlează de facto economia Transnistriei

Autoritățile ucrainene au înghețat o parte activele lui Victor Gușan, cofondatorul holdingului ”Sheriff” care controlează de facto economia regiunii separatiste Transnistria, arată o investigație a portalului moldovean ”Zona de Securitate”. Gușan este considerat cel mai influent factor de putere din Transnistria, cu afaceri monopoliste în toate domeniile – de la energie la fotbal.

Decizia a fost luată după ce procurorii ucraineni au stabilit că firme afiliate acestuia ar fi furnizat bunuri și servicii pentru complexul militar-industrial al Federației Ruse.

Jurnaliștii moldoveni fac referire la o decizie a unei instanțe ucrainene, care arată că structuri apropiate de Gușan erau conectate la producția militară rusă, în special prin intermediul uzinei Moldavizolit din regiunea separatistă nerecunoscută Transnistria.

Anchetatorii ucraineni susțin că, pe parcursul războiului, această uzină a jucat un rol important în lanțul de aprovizionare cu materiale destinate industriei de apărare a Rusiei.

De asemenea, investigația dezvăluie persoane-cheie implicate în acest mecanism, modul în care au fost create companiile intermediare în Federația Rusă și legături directe care duc la holdingul Sheriff. Ucraina continuă investigația, iar măsurile de înghețare a activelor rămân în vigoare pe tot parcursul procesului.

Holdingul Sheriff a ajuns să dețină o poziție practic de monopol în Transnistria, controlând comerțul, piața petrolieră, telecomunicațiile și mass-media. Compania deține operatorul de telefonie mobilă Interdniestrcom, Fabrica de Vinuri și Coniac din Tiraspol, banca Agroprombank, fabrica de textile Tyrotex, canalul de televiziune TSV, un cazinou, un club de fotbal, un complex sportiv, o serie de reprezentanțe auto și o rețea de benzinării.

Averea lui Viktor Gușan, conform diverselor surse, este estimată la 2 miliarde de dolari.

La sfârșitul lunii noiembrie, Ucraina și-a sincronizat sancțiunile cu Statele Unite și a impus restricții împotriva Rosneft și a întreprinderilor sale, precum și împotriva companiilor din grupul Lukoil. Investigația „Schemes” din 2020 a dezvăluit că Gușan cumpăra proprietăți imobiliare de elită și terenuri în Ucraina și că deținea cetățenia ucraineană.