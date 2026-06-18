Comisia Europeană și-a făcut propria rețea de socializare, care să rivalizeze cu Facebook și să scoată din joc X a lui Elon Musk

Comisia Europeană a anunțat joi că și-a făcut cont pe noua rețea socială W, inaugurată în ziua precedentă și prezentată drept ‘alternativa europeană’ la rețeaua socială X deținută de Elon Musk, dar a subliniat că nu va părăsi niciuna dintre celelalte 15 astfel de platforme pe care este prezentă.

‘Am decis că merită să folosim o platformă europeană suplimentară, care garantează confidențialitatea și, în plus, este ușor de utilizat’, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pe teme de politică digitală, Thomas Regnier, a doua zi după ce W a început să funcționeze în mod de probă.

Creatorii acestei noi rețele sociale, o companie suedeză, au prezentat-o miercuri la Bruxelles ca o alternativă ‘complet europeană’, ce respectă viața privată a utilizatorilor în conformitate cu normele UE și este aliniată obiectivelor de suveranitate tehnologică ale blocului comunitar.

Oficialii europeni care și-au deschis deja cont pe platforma de socializare

Purtătorul de cuvânt comunitar citat mai sus a confirmat că Comisia Europeană a menținut contacte cu creatorii rețelei sociale W, iar după ce s-a asigurat că aceasta îndeplinește cerințele Bruxelles-ului a decis să-și deschidă cont pe noua platformă, un cont separat fiind creat și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.



Printre alți oficiali comunitari care și-au creat conturi pe W se numără președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde.



Totuși, același purtător de cuvânt al Comisiei a ținut să sublinieze că W este ‘doar încă una dintre cele aproximativ 15 platforme’ pe care această instituție este prezentă, ‘cu obiectivul de a ajunge la diferite audiențe’.



‘Nu abandonăm nicio platformă. Ceea ce facem este să ne revizuim constant prezența pe rețelele sociale. La un moment dat, probabil va trebui să trecem la alta sau să ne încheiem prezența pe vreuna’, a indicat Regnier.



Faptul că Comisia Europeană rămâne activă pe rețeaua socială X, deținută de Elon Musk, pe care a amendat-o cu 120 de milioane de euro pentru lipsa de transparență a algoritmilor săi, a generat unele nedumeriri. Cu toate acestea, executivul comunitar a negat că ar intenționa să-și șteargă contul de pe X în prezent, argumentând că, dacă ar face acest lucru, nu ar mai putea să transmită informații către un anumit public.

Criticile lui Macron pentru rețeaua X

Președintele francez Emmanuel Macron a criticat anul trecut ‘internațională reacționară’ susținută de Elon Musk, care de partea sa a acuzat UE de cenzură. Musk a distribuit atunci pe X, împreună cu mesajul ‘Tiranii iubesc cenzura’, raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților a SUA, care semnalase că, de când a intrat în vigoare în 2023 Regulamentul privind Serviciile Digitale în UE (DSA – Digital Services Act), Comisia Europeană a exercitat presiuni asupra rețelelor de socializare pentru a cenzura conținuturi înaintea alegerilor din România, Republica Moldova, Franța, Slovacia, Olanda și Irlanda, precum înaintea alegerilor europarlamentare.

Sancțiuni pentru rețelele de socializare

Printre rețelele sociale pe care mai este prezentă Comisia Europeană se numără Facebook, Instagram, Bluesky, Threads și Mastodon, însă nu și pe platforma chineză TikTok, pe care instituțiile europene au decis să o elimine de pe dispozitivele lor în 2023, invocând riscuri de securitate cibernetică.



În aprilie anul trecut, Comisia Europeană a amendat de asemenea Meta (compania care deține Facebook și Instagram), cu 200 de milioane de euro, pentru încălcarea unei reguli europene referitoare la utilizarea datelor personale.



Anterior, directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, a afirmat că ‘numărul legilor care instituționalizează cenzura (în UE) nu încetează să crească și prin urmare este dificil să se construiască acolo ceva inovator’, declarație criticată de Bruxelles, care a avertizat că va continua să monitorizeze respectarea de către Meta a regulilor stabilite în UE.