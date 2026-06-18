Fostul șef SIS a dat-o în judecată pe Veronica Dragalin din cauza declarațiilor despre schema Interpol: Cererea lui Vitalie Pîrlog, respinsă

Fostul ministru al Justiției și ex-director al Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Vitalie Pîrlog, a pierdut în primă instanță procesul intentat împotriva fostei șefe a Procuratura Anticorupție, Veronica Dragalin, în legătură cu declarațiile acesteia despre dosarul Interpol.

Este vorba despre declarațiile oferite de Dragalin într-un interviu pentru The New York Times, publicat pe 15 noiembrie 2024, în care aceasta a vorbit despre investigația privind presupusa schemă de blocare a notificărilor roșii ale Interpol prin intermediul Republicii Moldova.

„Se respinge ca nefondată cererea de chemare în judecată a lui Pîrlog Vitalie împotriva Veronicăi Dragalin privind apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, constatarea caracterului defăimător al declarațiilor făcute de Veronica Dragalin în interviul oferit cotidianului american The New York Times, publicat la data de 15 noiembrie 2024, obligarea la dezmințirea afirmațiilor defăimătoare, precum și încasarea cheltuielilor de judecată”, se arată în hotărâre.

Decizia poate fi contestată la Curtea de Apel Centru în termen de 30 de zile.