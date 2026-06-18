Șeful MoldATSA, suspendat din funcție, după o investigație privind legalitatea și autenticitatea actelor pe care le-a depus în dosarul de concurs

Directorul MoldATSA, Dumitru Vangheli, a fost suspendat din funcție, după o investigație privind legalitatea și autenticitatea actelor pe care le-a depus în dosarul de concurs pentru șefia instituției. Agenția Proprietății Publice a anunțat că a inițiat o anchetă, inclusiv pe „aspecte care vizează activitatea managerială în cadrul întreprinderii”.

„APP a dispus anchetă la Î.S. „MoldATSA” și a suspendat exercitarea atribuțiilor de către directorul întreprinderii

Agenția Proprietății Publice s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la legalitatea și autenticitatea actelor depuse în dosarul de concurs al directorului Î.S. „MoldATSA”, Dumitru Vangheli, precum și la alte aspecte care vizează activitatea managerială în cadrul întreprinderii.

Prin Hotărârea fondatorului nr. 26 din 18 iunie 2026, APP a instituit o Comisie de anchetă care va examina obiectiv și multilateral circumstanțele expuse public. Comisia va solicita și analiza documentele necesare, va audia persoanele implicate și va prezenta fondatorului, timp de 30 de zile, un raport cu concluzii și propuneri.

Pe durata anchetei, exercitarea atribuțiilor de către dl Dumitru Vangheli este suspendată, până la prezentarea concluziilor Comisiei și adoptarea unei decizii de către fondator. Pentru asigurarea continuității activității Î.S. „MoldATSA”, atribuțiile curente de administrare vor fi exercitate de dl Vitalie-Silviu Midrigan”, comunică APP.