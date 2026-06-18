Ucraina instalează bariere antitanc și sârmă ghimpată la granița cu Belarus

Ucraina instalează bariere antitanc și sârmă ghimpată la frontiera cu Belarus. Anunțul despre operațiunile defensive a fost făcut de un ofițer ucrainean citat de The Guardian și survine în contextul în care președintele Volodimir Zelenski a semnalat recent existența unor „activități neobișnuite” la frontiera belarusă.

Potrivit ofițerului ucrainean, echipele mobilizate amplasează obstacole de beton și sârmă ghimpată și sapă șanțuri antitanc. El a subliniat că, având în vedere relieful zonei de la nord de regiunea Cernigov și lucrările efectuate, ar fi aproape imposibil ca tancurile sau infanteria să poată înainta fără a fi distruse.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a susținut recent că Moscova atrage tot mai mult Minskul în război, transformând teritoriul Belarusului într-o „platformă de agresiune” care amenință, spune el, securitatea întregii Europe.

În același timp, publicația britanică relatează că o preocupare majoră pentru trupele ucrainene de la frontieră o reprezintă faptul că incursiunile dronelor rusești de spionaj din spațiul aerian belarus au crescut cu circa 20% din ianuarie. Între timp, localnicii din apropierea graniței confirmă prezența zilnică a dronelor, care, spun ei, zboară uneori la înălțimi de doar 20 de metri.