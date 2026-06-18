Renato Usatîi critică noile reguli pentru cartelele SIM: Legea devine o formalitate inutilă

Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, critică proiectul de lege aprobat de Guvern privind activarea cartelelor SIM și eSIM preplătite doar în baza unui act de identitate. Politicianul susține că prevederile documentului compromit scopul inițial al inițiativei și nu vor contribui eficient la combaterea escrocheriilor.

Potrivit lui Usatîi, acordarea unui termen de 12 luni pentru implementarea noilor reguli și lipsa obligației de reînregistrare a cartelelor deja active transformă legea într-o măsură fără efecte reale.

„Într-un mod obraznic și absurd, își bat joc de o inițiativă menită nu doar să protejeze cetățenii de escrocherii, ci și să faciliteze activitatea organelor de drept în identificarea și combaterea rețelelor criminale”, a declarat liderul Partidului Nostru.

Acesta consideră inacceptabil faptul că utilizatorii care dețin deja cartele preplătite nu vor fi obligați să își confirme identitatea.

„Dacă legea nu îi obligă pe cei care dețin deja cartele să le reînregistreze, atunci pentru ce este acest proiect? Dacă legea nu îi obligă să le reînregistreze, ele rămân anonime”, a afirmat Renato Usatîi.

Politicianul a invocat și practica aplicată în alte state, unde utilizatorii sunt obligați să transmită datele de identificare, în caz contrar cartelele fiind dezactivate.

Totodată, Usatîi a declarat că a discutat cu reprezentanți ai instituțiilor de drept, care i-ar fi comunicat că proiectul, în forma actuală, nu își va atinge obiectivele.

„Astăzi am vorbit cu mai mulți reprezentanți din Procuratură, din IGP, chiar și din SIS. Ei spun: «Mergeți cu amendamente și organele vor susține», căci în forma actuală inițiativa pică, adică n-are rost”, a spus liderul Partidului Nostru.

Reacția vine după ce Guvernul a aprobat proiectul de lege care prevede că activarea cartelelor SIM și eSIM preplătite se va face exclusiv în baza confirmării identității cumpărătorului. Autoritățile propun un termen de 12 luni pentru adaptarea sistemelor operatorilor de telefonie mobilă.

Potrivit proiectului, vânzarea cartelelor preplătite va rămâne liberă, însă activarea acestora va fi condiționată de prezentarea unui act de identitate.