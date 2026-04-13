Comisia pentru Situații Excepționale va fi desființată. Cine va gestiona crizele

Comisia pentru Situații Excepționale, în forma sa actuală, urmează să fie desființată, iar în locul acesteia va fi creată Comisia națională pentru gestionarea crizelor. Noua structură va avea atribuții de coordonare strategică la nivel național.

Guvernul examinează un proiect care prevede crearea și organizarea activității noii comisii. Documentul a fost elaborat de Centrul Național pentru Gestionarea Crizelor.

Potrivit proiectului, Centrul Național pentru Gestionarea Crizelor va rămâne o structură de analiză și coordonare, responsabilă de colectarea, integrarea și analiza informațiilor. Totuși, acesta nu va avea competența de a lua decizii strategice.

Noul sistem va păstra separarea dintre nivelul strategic și cel operațional. Astfel, Comisia națională pentru gestionarea crizelor va răspunde de managementul strategic, iar intervențiile operaționale vor fi asigurate de instituțiile competente.

Din componența permanentă a noii comisii vor face parte prim-ministrul, în calitate de președinte, directorul general al Centrului Național pentru Gestionarea Crizelor, ministrul Afacerilor Interne, ministrul Finanțelor, ministrul Justiției, ministrul Energiei, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ministrul Sănătății, ministrul Apărării, directorul Serviciului de Informații și Securitate și secretarul Consiliului Național de Securitate.

În plus, proiectul prevede crearea unor structuri teritoriale și locale de gestionare a crizelor, care vor avea misiunea de a asigura coordonarea și cooperarea dintre nivelul local și cel național.

Pentru ca noile prevederi să intre în vigoare, va fi suficientă adoptarea unei hotărâri de Guvern.