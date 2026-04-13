Violeta Gașițoi, către MS: Prezentați urgent raportul pe investigația de la Spitalul Hîncești în cazul Ludmilei Vartic

Violeta Gașițoi, una dintre cele două avocate care au preluat cazul Ludmilei Vartic,a venit cu un mesaj către Ministerul Sănătății, în contextul în care până astăzi, 13 aprilie, instituția nu a prezentat raportul privind investigația efectuată la Spitalul Hîncești, în contextul decesului victimei, în condiții suspecte. „Chiar dacă veți scoate ceva de acolo, noi știm ce ar fi trebuit să fie. Vă solicităm respectuos transmiterea raportului în termen rezonabil, pentru a evita necesitatea inițierii unor demersuri suplimentare”, a menționat avocata.

„Stimați reprezentanți ai Ministerului Sănătății, astăzi este iarăși luni, iar până în prezent nu am primit raportul privind investigația efectuată la Spitalul Hîncești, în cauza Vartic. În aceste condiții, întârzierea transmiterii documentului ridică îngrijorări legitime cu privire la respectarea termenelor și a obligațiilor de transparență instituțională. Menționăm că în cadrul investigației au fost implicate mai multe persoane care dețin cunoștințe directe despre informațiile colectate și ele încă continuă să lucreze în acea instituție. Din acest motiv, scopul nostru este unul strict legal – verificarea caracterului complet și fidel al raportului în raport cu datele și constatările existente. Chiar dacă veți scoate ceva de acolo, noi știm ce ar fi trebuit să fie. Vă solicităm respectuos transmiterea raportului în termen rezonabil, pentru a evita necesitatea inițierii unor demersuri suplimentare”, a punctat Violeta Gașițoi.