Cine este Péter Magyar, viitorul premier al Ungariei. Promisiunile făcute în campanie

Péter Magyar, un fost apropiat al puterii de la Budapesta, a obținut o victorie categorică în alegerile parlamentare de duminică și a pus capăt dominației lui Viktor Orban din ultimii 16 ani.

„Am eliberat Ungaria!”, a proclamat Péter Magyar duminică seară, de pe o estradă instalată pe malul Dunării, pe fundalul emblematicei clădiri a Parlamentului ungar, în uralele a zeci de mii de susținători, dintre care unii au lansat focuri de artificii.

„Împreună am făcut să cadă regimul Orbán!”, a declarat el, după ce străbătuse mulțimea compactă, cu drapelul Ungariei în mână, potrivit Agerpres.

Potrivit rezultatelor oficiale parțiale, după numărarea a aproape 99% din voturi, formațiunea sa Tisza a câștigat 138 din cele 199 de locuri ale parlamentului cu 53, 56% din voturi, față de 55 de locuri și 37,86% din voturi pentru partidul Fidesz al lui Viktor Orbán. Prezența la vot a înregistrat un record de 79,50%.

Cu două treimi din Parlament, Tisza va avea puterea necesară să anuleze reformele făcute de Viktor Orbán în ultimii ani.

Cine este Péter Magyar

Péter Magyar nu a fost un „outsider” clasic. Până în februarie 2024, el făcea parte din cercul de putere al partidului Fidesz, formațiunea lui Viktor Orbán.A intrat în politică încă din facultate și a fost căsătorit cu Judit Varga, una dintre figurile-cheie ale guvernului, fost ministru al Justiției. A lucrat în diplomație, inclusiv la reprezentanța Ungariei pe lângă UE, și a ocupat funcții în companii de stat, notează BBC.

Ruptura s-a produs însă pe fondul unui scandal major: grațierea unui individ implicat în mușamalizarea unui caz de abuz sexual într-un cămin de stat. Scandalul a dus la demisia președintei Katalin Novak și a Judit Varga.

Pentru Magyar, momentul a fost decisiv. „Nu vreau să fac parte dintr-un sistem în care cei care conduc se ascund în spatele femeilor”, a scris el atunci.

Începutul ascensiunii sale a fost o apariție live pe canalul YouTube Partizán, urmărită de aproximativ un milion de oameni, un impact masiv într-o țară de 9,6 milioane de locuitori cum este Ungaria. Magyar a explicat atunci de ce rupe definitiv cu Fidesz: „Am fost mult timp în acest sistem. Dar ceea ce vedem azi este foarte diferit de ceea ce am susținut în 2002.”

Deși inițial a avut rețineri, inclusiv temeri pentru siguranța familiei, decizia sa a deschis o breșă în monopolul politic construit de Orban.

În doar doi ani, Magyar a construit o rețea politică națională, cu peste 100 de opriri în campanie și până la șase discursuri pe zi. A ajuns inclusiv în zonele rurale dominate tradițional de Fidesz.

Un gest simbolic: a parcurs pe jos 300 de kilometri de la Budapesta până la granița cu România, într-o încercare de a „reuni națiunea” și de a atrage electoratul conservator. Partidul său, Tisza, a obținut deja 29,6% la alegerile europene, devenind principalul challenger al Fidesz (44,8%).

Corupție, economie și fonduri europene, temele cu care Magyar a atras voturi

În campanie, Magyar a promis:

combaterea corupției la vârful statului

relansarea economiei

deblocarea fondurilor europene înghețate din cauza problemelor legate de statul de drept

atragerea comunității rome, una dintre cele mai vulnerabile din Ungaria

Péter Magyar a promis că Ungaria va fi un membru loial UE, deși, ca Orban, refuză trimiterea de arme Ucrainei.

„Astăzi, poporul ungar a spus ‘da’ Europei”, a declarat el mulțimii venite să-l aclame duminică seara, după aflarea rezultatelor alegerilor, înainte de a promite că va restabili echilibrul puterilor și va garanta „funcționarea democratică” a țării, o sarcină „enormă”.

Pe de altă parte, Viktor Orban îl descrie drept „marioneta UE și a Ucrainei” și insistă pe mesajul că Fidesz este „partidul păcii”.

De partea cealaltă, Magyar atacă direct relația premierului cu Rusia: „De ce nu mai spuneți «Rușii acasă»?”, l-a întrebat public, invocând discursurile anti-sovietice ale lui Orban din 1989.

Magyar nu s-a aliniat opoziției tradiționale, pe care o consideră „ineptă”, notează jurnaliștii britanici. L-a criticat inclusiv pe fostul premier Ferenc Gyurcsany, sugerând că vechea clasă politică este parte a problemei.

Strategia sa a fost clară: demolarea opoziției fragmentate și captarea electoratului conservator dezamăgit.

Campania sa a fost marcată și de tentative de discreditare. Magyar susține că a fost ținta unei operațiuni de tip „honey-trap”, cu imagini compromițătoare menite să-l discrediteze. A recunoscut o relație personală, dar a negat orice implicare în consum de droguri și a prezentat teste negative. Până acum, acuzațiile nu i-au afectat semnificativ ascensiunea.