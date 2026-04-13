Cine este Péter Magyar, viitorul premier al Ungariei. Promisiunile făcute în campanie
Péter Magyar, un fost apropiat al puterii de la Budapesta, a obținut o victorie categorică în alegerile parlamentare de duminică și a pus capăt dominației lui Viktor Orban din ultimii 16 ani.
„Am eliberat Ungaria!”, a proclamat Péter Magyar duminică seară, de pe o estradă instalată pe malul Dunării, pe fundalul emblematicei clădiri a Parlamentului ungar, în uralele a zeci de mii de susținători, dintre care unii au lansat focuri de artificii.
„Împreună am făcut să cadă regimul Orbán!”, a declarat el, după ce străbătuse mulțimea compactă, cu drapelul Ungariei în mână, potrivit Agerpres.
Potrivit rezultatelor oficiale parțiale, după numărarea a aproape 99% din voturi, formațiunea sa Tisza a câștigat 138 din cele 199 de locuri ale parlamentului cu 53, 56% din voturi, față de 55 de locuri și 37,86% din voturi pentru partidul Fidesz al lui Viktor Orbán. Prezența la vot a înregistrat un record de 79,50%.
Cu două treimi din Parlament, Tisza va avea puterea necesară să anuleze reformele făcute de Viktor Orbán în ultimii ani.
Cine este Péter Magyar
Péter Magyar nu a fost un „outsider” clasic. Până în februarie 2024, el făcea parte din cercul de putere al partidului Fidesz, formațiunea lui Viktor Orbán.A intrat în politică încă din facultate și a fost căsătorit cu Judit Varga, una dintre figurile-cheie ale guvernului, fost ministru al Justiției. A lucrat în diplomație, inclusiv la reprezentanța Ungariei pe lângă UE, și a ocupat funcții în companii de stat, notează BBC.
Ruptura s-a produs însă pe fondul unui scandal major: grațierea unui individ implicat în mușamalizarea unui caz de abuz sexual într-un cămin de stat. Scandalul a dus la demisia președintei Katalin Novak și a Judit Varga.
Pentru Magyar, momentul a fost decisiv. „Nu vreau să fac parte dintr-un sistem în care cei care conduc se ascund în spatele femeilor”, a scris el atunci.
Începutul ascensiunii sale a fost o apariție live pe canalul YouTube Partizán, urmărită de aproximativ un milion de oameni, un impact masiv într-o țară de 9,6 milioane de locuitori cum este Ungaria. Magyar a explicat atunci de ce rupe definitiv cu Fidesz: „Am fost mult timp în acest sistem. Dar ceea ce vedem azi este foarte diferit de ceea ce am susținut în 2002.”
Deși inițial a avut rețineri, inclusiv temeri pentru siguranța familiei, decizia sa a deschis o breșă în monopolul politic construit de Orban.
În doar doi ani, Magyar a construit o rețea politică națională, cu peste 100 de opriri în campanie și până la șase discursuri pe zi. A ajuns inclusiv în zonele rurale dominate tradițional de Fidesz.
Un gest simbolic: a parcurs pe jos 300 de kilometri de la Budapesta până la granița cu România, într-o încercare de a „reuni națiunea” și de a atrage electoratul conservator. Partidul său, Tisza, a obținut deja 29,6% la alegerile europene, devenind principalul challenger al Fidesz (44,8%).
Corupție, economie și fonduri europene, temele cu care Magyar a atras voturi
În campanie, Magyar a promis:
- combaterea corupției la vârful statului
- relansarea economiei
- deblocarea fondurilor europene înghețate din cauza problemelor legate de statul de drept
- atragerea comunității rome, una dintre cele mai vulnerabile din Ungaria
Péter Magyar a promis că Ungaria va fi un membru loial UE, deși, ca Orban, refuză trimiterea de arme Ucrainei.
„Astăzi, poporul ungar a spus ‘da’ Europei”, a declarat el mulțimii venite să-l aclame duminică seara, după aflarea rezultatelor alegerilor, înainte de a promite că va restabili echilibrul puterilor și va garanta „funcționarea democratică” a țării, o sarcină „enormă”.
Pe de altă parte, Viktor Orban îl descrie drept „marioneta UE și a Ucrainei” și insistă pe mesajul că Fidesz este „partidul păcii”.
De partea cealaltă, Magyar atacă direct relația premierului cu Rusia: „De ce nu mai spuneți «Rușii acasă»?”, l-a întrebat public, invocând discursurile anti-sovietice ale lui Orban din 1989.
Magyar nu s-a aliniat opoziției tradiționale, pe care o consideră „ineptă”, notează jurnaliștii britanici. L-a criticat inclusiv pe fostul premier Ferenc Gyurcsany, sugerând că vechea clasă politică este parte a problemei.
Strategia sa a fost clară: demolarea opoziției fragmentate și captarea electoratului conservator dezamăgit.
Campania sa a fost marcată și de tentative de discreditare. Magyar susține că a fost ținta unei operațiuni de tip „honey-trap”, cu imagini compromițătoare menite să-l discrediteze. A recunoscut o relație personală, dar a negat orice implicare în consum de droguri și a prezentat teste negative. Până acum, acuzațiile nu i-au afectat semnificativ ascensiunea.