Complici la abuz prin inacțiune? Statul moldovean privește cum un copil este manipulat și lovit

Conform unui mesaj publicat pe facebook, în Republica Moldova anului 2026, un copil de șapte ani este prizonierul unui sistem care preferă birocrația în locul protecției reale. De 11 luni, o mamă este transformată într-o spectatoare neputincioasă la distrugerea propriului fiu, în timp ce instituțiile pasează responsabilitatea de la un birou la altul.

O ilegalitate care a devenit normă

Totul a început în primăvara anului trecut. De atunci, viața unei familii a fost ruptă în două printr-o manevră pe care justiția a recunoscut-o, dar nu a reparat-o. Mama descrie secunda în care realitatea s-a prăbușit: „Maximilian este luat cu forța de tatăl său, în baza unei ordonanțe de protecție declarată ULTERIOR ILEGALĂ.”

Consecința acestei erori? „11 LUNI – Zero contact real cu copilul meu. Zero drepturi. Zero protecție.” Timp de aproape un an, statul a permis ca o ilegalitate să producă efecte devastatoare, lăsând un minor la discreția unui părinte care consideră forța drept metodă pedagogică.

Confesiunea unui copil traumatizat

Pe data de 30 ianuarie 2026, tăcerea a fost spartă de o declarație care ar fi trebuit să alerteze orice autoritate din orice stat civilizat. Maximilian i-a mărturisit psihologului: „Tata uneori mă lovește când nu ascult și eu plâng.” Deși specialiștii au confirmat oficial că este o „declarație VERIDICĂ”, copilul a rămas în același mediu toxic.

Mama avertizează asupra pericolului, la fel de dureros ca loviturile: „Copilul este manipulat emoțional, întors împotriva mea și familiei mele, terorizat psihologic.” În tot acest timp, ea este „forțată să revină la apelul făcut în luna martie”, constatând cu amărăciune că „procedurile legale și instituțiile sunt lipsite de orice eficiență.”

„Nu avem competențe” – Refrenul abandonului instituțional

În fața unei drame umane de o asemenea magnitudine, autoritățile din Republica Moldova par să fi adoptat un limbaj de lemn care ucide speranța. Mama relatează răspunsurile primite de la cei care ar trebui să aplice legea: „NU AVEM COMPETENȚE”, „NU PUTEM INTERVENI”, „PROCEDURILE SUNT ÎN DESFĂȘURARE”.

Este un scenariu care trezește amintiri sumbre. Nu putem să nu ne gândim la alte mame care au bătut la aceleași uși închise până când liniștea a devenit definitivă. Cazul Veronicăi Vartic rămâne o cicatrice adâncă pe obrazul justiției moldovenești, o dovadă tragică a deznădejdii care se instalează atunci când unui părinte i se refuză orice cale de a-și vedea copilul, până când greutatea nedreptății devine imposibil de dus. „Mama are drepturi – și eu nu mi-am văzut copilul de 10 LUNI. Astăzi sunt de aproape 11 luni lipsită de orice drepturi părintești”, spune ea, subliniind o realitate pe care nicio mamă nu ar trebui să o trăiască.

Șase întrebări pentru un stat indiferent

Câte declarații de abuz VERIDICE mai trebuie să dea un copil până când STATUL INTERVINE? Cât timp mai poate un părinte să manipuleze un copil și să rămână fără consecințe, dacă instituțiile „nu au pârghii”? Cine răspunde când acest copil va ajunge cu traume ireversibile din cauza INACȚIUNII STATULUI? Ce trebuie să se întâmple mai exact pentru ca LEGEA SĂ SE APLICE în Republica Moldova? Unde este interesul superior al copilului atunci când psihologii trag semnale de alarmă, iar instituțiile nu acționează? De ce instituțiile nu au nici o pârghie de a stabili cazurile reale de violență psihică?