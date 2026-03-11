Grindeanu, un Ciordache pe rit nou! Cum au ajuns toate televiziunile din România să ascundă minciunile lui Sorin

Garanția onestității unui lider politic ar trebui să fie propriul cuvânt. Când este prins în flagrant cu minciuna, când faptele dovedesc că a mințit fără jenă, credibilitatea personajului ar trebui să se prăbușească. Politica lui Sorin Grindeanu mizează pe faptul că poate să fenteze adevărul, că are spatele asigurat, că nimeni nu îi pune oglinda în față. Știți pe ce s-a bazat? Minciunile rostite de Sorin Grindeanu, înregistrate de toate televiziunile din România, nu au fost redate vreo secundă. Cu câte milioane de euro a fost cumpărată această tăcere sau cum este apărat interesul public?

Sorin Grindeanu a venit în fața presei, pe 28 octombrie 2025, la sediul central din Kiseleff, și a făcut o promisiune în fața tuturor televiziunilor din România și jurnaliștilor acreditați la PSD: va prezenta după Congresul din 7 noiembrie toate contractele încheiate de partidul său cu presa.

Răspunsul său venea la o întrebare adresată de Snoop.ro. A ținut să precizeze că este vorba de toate contractele, chiar și cele „din trecut”, din mandatul lui Marcel Ciolacu.

În acel moment, Grindeanu era președinte interimar al PSD și pregătea campania de la locale din București. Dorea să arate că PSD se schimbă și intră într-o nouă eră. Declarația sa putea reprezenta o rupere de trecut, de stilul lui Marcel Ciolacu – „președintele contractelor secrete cu presa”.

Conferința de presă se regăsește pe contul de Youtube al partidului, dar a dispărut de pe contul oficial al PSD de Facebook.

Angajamentul luat de Sorin Grindeanu, luat în fața tuturor jurnaliștilor, dar și opiniei publice suna astfel:

„Vă promit un lucru ca să închid acest subiect: odată ce Congresul va fi închis, finalizat, imediat în săptămâna următoare vă voi transmite toate contractele (n.r. – cu presa) și din trecut de care tot ne-ați întrebat, astfel încât să închidem și acest subiect care cred că trebuie să fie închis. O să închidem acest lucru.”

Recunosc că nu l-am crezut. Am o experiență de peste 18 ani ca jurnalist acreditat la PSD și de cel puțin șase ani am documentat și publicat zeci de articole pe tema relației toxice presă-partide. I-am spus din acea zi lui Sorin Grindeanu că nu se va ține de cuvânt. A negat cu vehemență, a spus că este decis să facă totul public, că nu are nimic de ascuns.

Am făcut un pas suplimentar. După ce a rostit promisiunea, l-am întrebat ce garanție oferă că nu minte și că nu își va încălca propriul cuvânt.



Cu un deget îndreptat spre toate camerele de filmat aflate în sediul PSD și către toți jurnaliștii din încăpere, Sorin Grindeanu a răspuns: „Garanția sunteți voi toți”.

Pentru cei care nu știu, la o astfel de conferință sunt prezenți cel puțin 10 operatori și alți 15 jurnaliști. Ei reprezintă toate redacțiile importante din România.



În acel moment, președintele PSD a transferat responsabilitatea afirmațiilor sale către întreaga presă din România. Ea trebuia să garanteze că el se va ține de cuvânt și nu va minți. Și dacă o va face, presa din România avea obligația să îi readucă aminte că a greșit.

Promisiuni deșarte

Congresul PSD din 7 noiembrie 2025 l-a ales pe Sorin Grindeanu președinte. Cu toate condițiile îndeplinite pentru a-și respecta propria promisiune, noul lider PSD a mers pe linia cunoscută: contractele cu presa au rămas secrete, promisiunea a fost aruncată la coșul de gunoi.

Ce refuză, de fapt, Sorin Grindeanu să dezvăluie și de cine îi este frică? Între 2020 și 2025, din conturile partidului au plecat sute de milioane de lei cu care s-au cumpărat știri pozitive pentru PSD și liderii săi. La televiziuni, în timpul campaniilor electorale, și la site-urile televiziunilor, în principal, în perioada fără campanii.

Site-urile unor televiziuni precum Antena 3 sau RTV s-au hrănit ani la rândul din banii veniți de la PSD. Și au livrat știri pentru partid.

Sute de milioane pentru ca imaginea PSD să fie cosmetizată, ca toate acțiunile partidului să fie lăudate. Știri la indigo care preamăreau realizările guvernării social-democrate. Totul într-o secretomanie desăvârșită pentru că articolele nu au fost marcate cu semnul P. Cititorul a fost mințit că are în față un produs jurnalistic, dar, de fapt, era o creație a partidului. Un fel de Scânteia modernă.

Pentru că problema să fie și mai gravă, toate fondurile alocate provin de la bugetul de stat, prin subvenția anuală încasată de PSD. Adică vorbim de bani publici.

30 de milioane de euro subvenție într-un an

Spre exemplu, în ultimul an cu Marcel Ciolacu în fruntea PSD, partidul a încasat peste 150 de milioane de lei doar ca subvenție. Plus alte sute de milioane de lei pentru rambursarea sumelor cheltuite în campaniile electorale.

Timp de 5 luni i-am cerut în mod constant lui Sorin Grindeanu să-și respecte propria promisiune. A refuzat constant. În acest interval, nimeni nu l-a deranjat pe Sorin Grindeanu cu vreo întrebare pe acest subiect, deși presa era „garanția”.

Surse din PSD susțin că lui Grindeanu îi este frică de televiziuni și site-urile acestora pentru că publicul ar vedea sutele de milioane de lei încasate. Adică noi, plătitorii de taxe și impozite, am putea să conștientizăm cine încasează sute de milioane de lei de la partid.

„Grindeanu este laș, nu vrea să se certe nici cu televiziunile, nici cu Marcel Ciolacu”, îmi spune un lider PSD. Scuza cu frica liderilor PSD de televiziuni am auzit-o și în epoca Ciolacu.

Motivele pentru care Grindeanu refuză să respecte legea privind informațiile de interes public și propriul cuvânt ar trebui să le explice chiar el.

Luni, 9 martie 2026, i-am cerut lui Sorin Grindeanu să prezinte versiunea sa de ce și-a încălcat propria promisiune publică. Momentul a fost înregistrat de toate televiziunile acreditate la PSD.

Niciuna nu a redat momentul, niciun site nu a considerat că reprezintă o știre. Nici televiziunea publică, nici agenția națională de presă nu au furnizat vreo informație despre acest subiect.



Cum a mințit din nou Grindeanu? Oricine poate constata acest lucru dacă face un minim efort și compară conferințele din 28 octombrie 2025 și 9 martie 2026.

Noua poziționare:

„Am să răspund scurt, nu am spus că și cele dinainte (n.r. – contractele cu presa), ci că o să prezint ceea ce se întâmplă după Congres. Nu vreau să răspund de ce, deși când iei un partid îl iei cu plus și cu minus, am spus legat de perioada pe care să spunem o am eu de când conduc. O să îl rog pe Eugen (n.r. – consilierul lui Sorin Grindeanu) să vă transmită datele”, a afirmat, pe 9 martie 2026, Sorin Grindeanu.

Aici sunt ușor de identificat câteva minciuni evidente:

1. Sorin Grindeanu nu a prezentat vreo informație despre contractele cu presa după Congresul din 7 noiembrie 2025, așa cum promisese.

2. Sorin Grindeanu a spus explicit, în octombrie 2025, că va prezenta și contractele din trecut, nu doar pe cele din timpul mandatului său. În conferința din martie nu mai recunoaște ce a spus și minte.

3. Sorin Grindeanu încalcă legea 544/2001 privind informațiile de interes public și nu răspunde la o solicitare transmisă în timpul mandatului său.

4. Se declară surprins că informațiile nu au fost deja prezentate de consilierii săi, deși știe că le-a interzis să prezinte vreo informație solicitată.

5. PSD nu a transmis vreo informație după conferința din 9 martie 2026.

Pe urmele lui Iordache

„Altă întrebare, ca să citez clasici în viață”, a fost momentul în care Sorin Grindeanu s-a metamorfozat în Florin Iordache. A fost modul prin care a încheiat discuția pe subiect, fără să răspundă de ce și-a încălcat propriul cuvânt și de ce nu a prezentat contractele cu presa.

În acel moment, niciun jurnalist nu și-a adus aminte că Sorin Grindeanu a spus că ei reprezintă „garanția”, că el nu va minți și va prezenta contractele cu presa după Congresul din 7 noiembrie.

Momentul din conferința de luni, de la sediul Kiseleff, nu a fost prezentat niciodată de vreo televiziune din România și nu există vreo știre pe acest subiect în mass-media din România.

Subiectul nu există. Când presa din România este luată drept „garanție de Sorin Grindeanu”, iar ea tace, înseamnă că există o complicitate.

Întrebările rămân: de ce minte Sorin Grindeanu, de ce ascunde în contractele secrete cu presa și de ce televiziunile nu au dat nicio secundă din seria de minciuni lansate de liderul PSD?

Cine apără interesul public și cum? Este presa din România garantată de Sorin Grindeanu sau cine din presa din România garantează pentru Sorin Grindeanu?