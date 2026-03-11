Percheziții într-un dosar de corupție: Funcționari vamali și un broker, vizați

Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară mai multe percheziții într-un dosar ce vizează suspiciuni de corupție sistemică. În anchetă sunt implicați angajați ai Serviciul Vamal, reprezentanți ai unei companii de brokeraj vamal și un agent economic.

Potrivit materialelor cauzei, investigația se referă la activitatea unui broker vamal care ar fi cerut și primit bani de la reprezentantul unei companii pentru a influența angajați ai Serviciului Vamal. În schimbul sumelor pretinse, acesta ar fi promis facilitarea validării declarațiilor vamale în procesul de import al unor mărfuri.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, o persoană a fost reținută pentru 72 de ore și urmează să fie plasată în izolatorul de urmărire penală al CNA. Alte patru persoane, inclusiv angajați ai Serviciului Vamal, sunt cercetate în stare de libertate.

Acțiunile de urmărire penală continuă sub conducerea procurorilor, care încearcă să stabilească toate circumstanțele cazului și eventualele persoane implicate.

În context, Serviciul Vamal a anunțat că oferă sprijin deplin în vederea documentării cazului.

„Serviciul Vamal va continua să conlucreze cu instituțiile competente pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și aplicarea măsurilor legale care se impun. Reiterăm că toleranța zero față de manifestările de corupție rămâne un principiu ferm al instituției, iar în sistem trebuie să activeze persoane corecte și integre”, comunică instituția.