Ex-ambasadoarea Republicii Moldova în Regatul Suediei, trimisă în judecată pentru abuz de putere și abuz de serviciu

Procuratura Anticorupție anunță finalizarea urmăririi penale și transmiterea în instanța de judecată, pentru examinare în fond, a cauzei penale în care este acuzată fosta ambasadoare extraordinară și plenipotențiară a Republicii Moldova în Regatul Suediei, care a exercitat concomitent și funcția de ambasador în Regatul Norvegiei și în Republica Finlanda. Persoana cu funcție de demnitate publică este învinuită de comiterea infracțiunilor de abuz de putere și abuz de serviciu.

Potrivit probatoriului acumulat de Procuratura Anticorupție, în perioada octombrie 2022 – decembrie 2023, acest funcționar public ar fi îndeplinit defectuos și contrar actelor normative atribuțiile sale de serviciu, abuzând de funcția sa. Aceasta ar fi introdus în evidențele contabile ale Misiunii Diplomatice date neveridice privind prezența sa la locul de muncă, precum și mai multe cheltuieli personale pentru procurarea de bunuri, servicii și călătorii personale, dispunând, din postura funcției deținute, achitarea și restituirea unor mijloace financiare care nu i se cuveneau, din contul statului, în interes personal.

Prin aceste acțiuni, funcționarul public ar fi cauzat un prejudiciu material bugetului Ministerului Afacerilor Externe în mărime totală de 275 927 lei.

Învinuita nu își recunoaște vinovăția. Cauza penală a fost transmisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Pentru infracțiunea săvârșită, legea prevede pedeapsa sub formă de amendă în mărime de la 67 500 la 117 500 lei sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

Pentru asigurarea reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune și garantarea executării pedepsei amenzii, a fost aplicat sechestru asupra bunului imobil aflat în proprietatea învinuitei.

Notă: O persoană acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată până când se dovedește vinovăția printr-o hotărâre judecătorească definitivă.