Statul va rambursa acciza la motorină pentru fermieri, între 31 martie și 31 mai

Fermierii vor primi rambursarea accizei la motorină pentru achizițiile efectuate între 31 martie și 31 mai. Măsura a fost anunțată de ministrul agriculturii și industriei alimentare, Ludmila Catlabuga, și face parte dintr-un pachet de intervenții de urgență al Guvernului, menit să atenueze impactul creșterii prețurilor la carburanți asupra sectorului agricol.

Potrivit ministrului, autoritățile au identificat două soluții rapide de sprijin pentru agricultori, în contextul presiunilor tot mai mari generate de costurile ridicate la motorină. Astfel, a fost elaborat deja un proiect de hotărâre privind rambursarea accizei.

„Va fi o măsură de moment, pentru această perioadă de criză. Dar pe viitor, la Ministerul Finanțelor este în discuții mecanismul de rambursare permanentă a accizei. Probabil, această măsură va fi implementată de anul viitor”, a declarat Ludmila Catlabuga în cadrul unei emisiuni televizate.

Ministrul a explicat că autoritățile încearcă să urgenteze adoptarea proiectului pentru ca agricultorii să poată beneficia cât mai rapid de compensații.

„Rambursarea accizei pentru perioada imediat următoare va avea loc la toată achiziția de motorină din perioada 31 martie – 31 mai. Vrem să urgentăm acest proiect. El este deja în Cancelarie. Presiunea prețului poate fi minimizată prin rambursarea accizei. Am cerut Ministerului Finanțelor mai mult, dar ni s-au oferit 140 de milioane de lei pentru implementarea acestei măsuri”, explică Ludmila Catlabuga.

În același timp, Guvernul pregătește și alte instrumente de sprijin pentru sectorul agricol. Unul dintre ele vizează modificarea mecanismului de rambursare a TVA pentru agricultori, prin extinderea perioadei în care aceștia pot beneficia de această facilitate.

„O altă măsură care sperăm să intre în vigoare până la sfârșitul lunii martie este inițiativa Ministerului Finanțelor care vine cu modificări la rambursarea TVA în domeniul agricol. Va avea loc extinderea rambursării TVA. Până acum era până în luna iunie, dar ne propunem ca perioada să fie extinsă până la sfârșitul anului 2026”, a mai spus Catlabuga.