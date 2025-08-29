„Concediu electoral” la Președinție: Șeful de cabinet al Maiei Sandu și-a suspendat activitatea pentru a face propagandă PAS

Adrian Băluțel a anunțat că își suspendă activitatea de șef de cabinet al președintei Maia Sandu pentru întreaga perioadă a campaniei electorale.

„Începând de astăzi, pentru întreaga perioadă a campaniei electorale, îmi suspend activitatea de șef de cabinet al Președintelui Republicii Moldova, pentru a mă dedica participării la alegeri.

Voi merge să fac campanie în raionul meu de suflet – Drochia. Ne vom întâlni în sate și în oraș, la corturi și în piețe, în comunități și la locurile de muncă, la dezbateri și discuții deschise.

În acești patru ani am realizat multe împreună. Am trecut prin momente grele și prin reușite importante. Recunosc că, pe alocuri, poate am greșit sau nu am făcut destul. Voi vorbi deschis despre toate acestea, pentru că doar prin sinceritate și încredere putem merge mai departe.

Alegerile din 28 septembrie sunt decisive. Nu trebuie să permitem ca țara noastră să fie divizată de minciuni, de supărări sau de cei care încearcă să cumpere votul și viitorul Moldovei.

Ne vedem în campanie! Votăm PAS”, a scris Adrian Băluțel.