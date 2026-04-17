Ioniță: Moldova nu poate împrumuta bani de pe piețele externe

La începutul lunii aprilie 2026, agenția internațională Moody’s Ratings a îmbunătățit ratingul de credit suveran pe termen lung al Moldovei de la B3 la B2, cu o perspectivă „stabilă”. Această decizie, care a fost cel mai înalt rating din ultimii 25 de ani, a provocat o mulțime de comentarii entuziaste din partea autorităților țării.

Cu toate acestea, creșterea are un impact limitat asupra Moldovei, dat fiind faptul că statul nu are acces la piețele internaționale de capital, a declarat economistul Veaceslav Ioniță la un post de televiziune din Moldova.

El a explicat că acest rating este relevant doar pentru țările care se împrumută activ pe piețele financiare.

„Ratingul este necesar dacă te împrumuți de pe piețele de capital, dar în practică noi nu suntem una dintre ele. Moldova a împrumutat fonduri o singură dată, în anii 1990”, a spus Ioniță.

Potrivit lui, Moldova este percepută în prezent ca o zonă cu risc ridicat, ceea ce face dificilă accesarea finanțării externe prin intermediul piețelor clasice.

„Suntem într-o zonă cu risc ridicat. De fapt, nu putem accesa piețele de capital”, a subliniat economistul.

În plus, Ioniță consideră că împrumuturile pe piețele internaționale ar fi prea scumpe pentru Republica Moldova, cu rate ale dobânzii estimate la 7-8% în valută, comparativ cu finanțarea mult mai ieftină oferită de partenerii externi.

„Nu are sens să luăm împrumuturi la 7-8 la sută în valută, când putem obține bani de la Uniunea Europeană sau de la alți parteneri de dezvoltare la aproximativ 2 la sută”, a spus el.

Reamintim că premierul Alexandru Munteanu a declarat anul 2026 „anul investițiilor responsabile”. Totodată, peste 60 la sută din banii pe care Guvernul speră să îi împrumute de pe piața internă sau externă vor fi folosiți pentru susținerea bugetului.

Potrivit Ministerului Finanțelor, datoria externă a țării a ajuns la 4,86 miliarde de dolari la începutul anului 2026, în timp ce datoria internă a depășit 53,9 miliarde de lei, iar ambii indicatori sunt în continuă creștere.