Weekend cu vreme caldă și ploi slabe

În următoarele zile, vremea va fi influențată de un front atmosferic, care va aduce temperaturi mai blânde, dar și ploi slabe, de scurtă durată. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maximele vor urca până la +20 de grade Celsius.

Meteorologul Natalia Gherasim a menționat că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, temperaturile vor oscila între +2 și +7 grade. Sâmbătă, pe parcursul zilei, termometrele vor indica valori cuprinse între +12 și +17 grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări izolate de până la 18 metri pe secundă.

În nopțile de duminică și luni se vor menține aceleași temperaturi, însă valorile termice diurne vor crește ușor. Duminică se vor înregistra între +14 și +19 grade, iar luni între +15 și +20 de grade Celsius.

Referitor la precipitații, meteorologii precizează că acestea vor fi mai frecvente în nord-vestul țării. Sâmbătă și luni sunt prognozate ploi slabe, de scurtă durată, pe arii extinse.