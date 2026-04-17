Relațiile azero-moldovenești, discutate de Maia Sandu cu Ilham Aliyev

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, au avut vineri o întrevedere în contextul Forumului Diplomatic din Antalya.

Potrivit Serviciului de presă al președintelui Azerbaidjanului, în cadrul ședinței au fost discutate perspectivele relațiilor azero-moldovenești, a fost subliniată dezvoltarea legăturilor și a fost remarcat rolul vizitelor reciproce la diferite niveluri în ceea ce privește extinderea cooperării.

Președinții au discutat, de asemenea, despre oportunitățile de cooperare între cele două țări în sectorul energetic. Încă o dată, sprijinul demonstrat de Azerbaidjan în perioada în care Republica Moldova avea în special nevoie de resurse energetice a fost foarte apreciat.

Maia Sandu a spus că comunitatea azeră care trăiește în Moldova, participând activ la viața social-politică a țării, contribuie la dezvoltarea acesteia.