Ministerul Justiției pornește lichidarea unor partide: Care sunt formațiunile vizate

Ministerul Justiției a emis un ordin prin care a fost constituită comisia de lichidare responsabilă de executarea hotărârilor judecătorești privind partidele politice în conformitate cu prevederile legii privind partidele politice. Documentul a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului, comisia are atribuții de organizare și coordonare a procedurilor de lichidare, fiind formată din reprezentanți ai Ministerului Justiției, Comisiei Electorale Centrale și ai Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova.

Pe 3 aprilie, Comisia Electorală Centrală a sesizat Ministerul Justiției pentru inițierea procedurii de dizolvare a trei partide politice – Partidul Socialist din Moldova, Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei și ȘANSĂ, după ce acestea nu au respectat în mod repetat obligația de a prezenta rapoartele financiare.

În componența comisiei responsabile de lichidare se regăsesc Ion Popa, în calitate de președinte și lichidator, Ruslan Nastas, șef adjunct al Direcției juridice din cadrul CEC, precum și reprezentanți ai Ministerului Justiției din domeniul juridic, contencios și financiar. De asemenea, Teodor Stelea a fost desemnat secretar al comisiei de lichidare.

Membrii comisiei vor asigura desfășurarea ședințelor și implementarea procedurilor necesare pentru executarea hotărârilor judecătorești.

În iunie 2023, la doar o săptămână de la declararea neconstituționalității Partidului „Șor”, ex-deputatul fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, a creat Blocul Politic „Șansă, Obligații, Realizări – Ș.O.R.”, desemnându-se coordonator al acestuia.

Blocul a fost constituit din două partide: fosta formațiune „Ai noștri”, redenumită în „Șansă” și „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” – FASM.