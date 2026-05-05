Condamnații nu vor mai putea fugi în stânga Nistrului

Autoritățile elaborează modificări legislative menite să împiedice regiunea transnistreană să devină un refugiu pentru persoanele condamnate pe malul drept al Nistrului. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a anunțat acest lucru ieri la TV Moldova 1.

„Un grup de lucru comun cu organele de drept a pregătit un proiect de lege. Sperăm să prezentăm în curând instrumente inovatoare care vor preveni repetarea unor astfel de situații”, a menționat Ministrul Justiției.

Potrivit acestuia, au fost înregistrate mai multe cazuri de condamnați pe malul drept al Nistrului care se ascund pe malul stâng. În Moldova, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Konstantinov, și foștii deputați Irina Lozovan și Alexander Nesterovschi au fost recent identificați ca fugari. Potrivit forțelor de ordine, aceștia ar fi fost implicați, în grade diferite, în organizația criminală a oligarhului fugar Ilan Șor (care se ascunde la Moscova și este condamnat în Moldova – „I”).

Referitor la extrădarea lui Ilan Șor din Rusia, Cojuhari a menționat că Chișinăul a depus deja o cerere oficială de extrădare cu un pachet complet de documente și probe, dar Rusia nu a răspuns încă. El a declarat că procedura trebuie desfășurată în conformitate cu standardele internaționale și că Convenția Europeană privind Extrădarea nu stabilește termene fixe, astfel încât durata procesului depinde de deciziile statului solicitant.

„Republica Moldova a respectat pe deplin toate procedurile în conformitate cu standardele europene. În această etapă, așteptăm un răspuns oficial”, a declarat Cojuhari.