Cutremur la București: Guvernul Bolojan a picat

Moțiunea depusă de AUR și PSD pentru demiterea guvernului Bolojan a fost adoptată cu 284 voturi, record după 1989.

În ultimele zile, AUR și PSD, dar și PNL și USR au negociat la sânge fiecare vot, promițând diverse favoruri celor vizați. Conform România TV, au fost înregistrate deja 281 de voturi pentru.

Atacul lansat de Ilie Bolojan în plen

„Asistăm la un paradox. AUR, care a fost un efect al nemulţumirilor legate de ceea ce se întâmpla în sistemul nostru politic, pe care partidul care l-a întrupat cel mai mult este PSD-ul, asta este realitatea, e aliat acum la moţiune cu PSD-ul.

Prin ceea ce face acum AUR, nu face decât să susţină şi să perpetueze sistemul, de fapt şi invers, la rândul lui Partidul Social Democrat legitimează prin această asociere acţiunile AUR.

Şi atunci aprinderea luminii are şi un rol parlamentar, măcar PSD şi AUR au semnat pe faţă un document oficial în Parlament şi practic au oficializat această colaborare”, a declarat premierul în plenul comun al Parlamentului.

George Simion: Ne asumăm o guvernare

„Astăzi, pe lângă votarea unei moţiuni de cenzură, procedeu total democratic, în ciuda vocilor pe care le-am auzit în spaţiul public în ultimele zile, probabil din partea aceloraşi oameni care au anulat alegerile în 2024 şi înfulecau cu nesaţ sarmale la Palatul Cotroceni, care acum doar şi-au schimbat idolul, vreau să vă spun că astăzi se mai întâmplă ceva în Palatul Parlamentului. Are loc prezentarea raportului unui an de preşedinţie sub Nicuşor Dan.