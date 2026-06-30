Elena Grițco acuză PAS și PSRM că blochează adoptarea bugetului municipiului Bălți

Deputatul Partidului Nostru Elena Grițco acuză PAS, PSRM și consilierii neafiliați că blochează adoptarea bugetului municipiului Bălți.

„O mână de consilieri au decis că interesele lor politice și cele personale sunt mai importante decât viitorul unui oraș cu peste 100.000 de locuitori. Spuneți-ne, cu ce sunt vinovați bălțenii? De ce îi pedepsiți? De ce condamnați întregul municipiu la blocaj și stagnare?”, întreabă parlamentara.

Potrivit deputatului, bugetul municipal aparține întregii comunități, iar refuzul de a-l aproba reprezintă o încălcare a obligațiilor pe care consilierii le au față de cetățeni.

„Ați fost aleși să administrați municipiul, nu să-l paralizați. Astăzi nu ați votat împotriva unei fracțiuni. Ați votat împotriva Bălțiului”, a afirmat Elena Grițco.