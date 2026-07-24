Constantin Cuiumju: Există soluții pentru ca gazul să nu se scumpească la 20,33 lei

Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, susține că majorarea tarifului la gaz nu este inevitabilă și că autoritățile aveau la dispoziție mai multe soluții pentru a evita scumpirea propusă. Declarațiile au fost făcute în cadrul protestului organizat de opoziția parlamentară în fața sediului ANRE.

„Cu siguranță există posibilitatea ca tariful să nu crească de la 14,42 la 20,33 lei. Tariful la gaz are mai multe componente, iar una dintre ele este distribuția. La noi, costul distribuției este de aproape șase lei, unul dintre cele mai mari din regiune. În Ucraina este între 1 și 1,5 lei, iar în România statul subvenționează prețul pentru populație până în 2027”, a declarat Constantin Cuiumju.

Deputatul a menționat că în România prețul gazului pentru consumatorii casnici este echivalentul a aproximativ 12,5 lei moldovenești, iar în Bulgaria se situează între 15 și 16 lei.

„România, Bulgaria și chiar Ucraina își protejează cetățenii. Statul intervine pentru ca oamenii să nu suporte integral povara scumpirilor. În Republica Moldova, în schimb, vedem doar solicitări de majorare a tarifelor”, a spus Cuiumju.

Acesta a criticat și momentul în care Energocom a solicitat ajustarea tarifului, afirmând că societatea avea suficient timp pentru a procura gaz la prețuri mai avantajoase.

„Nu este clar de ce Energocom nu a cumpărat gazul în lunile mai și iunie, când avea această posibilitate. Compania are specialiști și analiști bine plătiți, iar rolul lor este să anticipeze evoluțiile pieței, nu să reacționeze după ce prețurile au crescut”, a declarat deputatul.

Constantin Cuiumju a ridicat semne de întrebare și asupra transparenței achizițiilor de gaze naturale, amintind că anterior Energocom anunțase că și-a asigurat volumele necesare pentru întregul an gazier.

„Anul trecut ni s-a spus că gazul pentru anul gazier a fost procurat. Atunci apare întrebarea firească: ce s-a cumpărat și la ce preț? Contractele nu sunt publice, iar oamenii au dreptul să știe în ce condiții este achiziționat gazul pe care îl plătesc”, a afirmat deputatul.

El a mai atras atenția asupra faptului că unii furnizori de pe piața nereglementată continuă să vândă gaze la prețuri considerabil mai mici, fără să solicite majorări de tarif.

„Există agenți economici care livrează gaz la aproximativ 13,5 lei și nu cer scumpiri. Acest lucru ridică foarte multe întrebări despre modul în care sunt gestionate achizițiile și despre justificarea majorării solicitate pentru consumatorii casnici”, a declarat Constantin Cuiumju.

Deputatul a adăugat că, potrivit legislației, eventualul profit al companiei trebuie utilizat inclusiv pentru diminuarea presiunii asupra tarifelor, și nu acumulat în detrimentul consumatorilor.

În final, Constantin Cuiumju a criticat conducerea ANRE pentru lipsa dialogului cu cetățenii în timpul protestului.

„Oamenii nu așteaptă grafice și tabele. Oamenii așteaptă tarife normale la gaz”, a conchis deputatul Partidului Nostru.