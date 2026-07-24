FlyOne solicită anularea deciziilor CEIISS și ASP și amenință cu acțiuni la CEDO

Compania aeriană FlyOne a contestat deciziile adoptate pe 22 iunie de Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului și de Agenția Servicii Publice. Compania solicită anularea acestora și suspendarea măsurilor restrictive impuse.

Într-un comunicat de presă, compania susține că măsurile administrative afectează climatul investițional din Republica Moldova și transmit un semnal de incertitudine mediului de afaceri, generând riscuri pentru stabilitatea economică și predictibilitatea investițiilor. Compania susține că examinarea dosarului a durat aproximativ un an, deși termenul legal ar fi de 45 de zile, iar autoritățile ar fi aplicat o prevedere referitoare la schimbarea controlului, abrogată de Parlament în aprilie 2025.

Reprezentanții operatorului aerian mai afirmă că nici compania, nici acționarii săi nu au fost audiați înainte de emiterea deciziei și că nu au primit textul integral și motivat al acesteia, autoritățile publicând doar un extras cenzurat. Compania afirmă că își dorește soluționarea diferendului pe cale administrativă și menținerea unui dialog cu autoritățile, însă avertizează că, în lipsa unei revizuiri a deciziilor, va sesiza instanțele naționale și internaționale, inclusiv Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru repararea prejudiciilor.

Potrivit datelor prezentate de companie, în 2025 Flyone a achitat peste 140,5 milioane de lei în impozite și taxe la bugetul de stat, precum și aproximativ 340 de milioane de lei către Autoritatea Aeronautică Civilă, Aeroportul Internațional Chișinău și serviciile de navigație aeriană.

IPN a solicitat o reacție din partea Guvernului în contextul în care Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului este condus de prim-ministru, dar încă nu am primit un răspuns.

Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a dispus aplicarea clauzei de schimbare a controlului în cazul Companiei FlyOne. Decizia a fost luată în urma unei investigații care a durat aproape 11 luni și a vizat investițiile companiei într-un sector considerat strategic pentru securitatea națională. Totodată CEIISS a refuzat aprobarea unor investiții ale operatorului.