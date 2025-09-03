Constantin Țuțu a fost eliberat și vine în Republica Moldova

Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, pe 22 iulie 2025, a fost eliberat. Acesta a cumpărat bilet de avion de la Atena spre Republica Moldova.

Vladimir Plahotniuc, care a plecat din Republica Moldova în iunie 2019 imediat după ce a pierdut puterea, și Constantin Țuțu, fost sportiv și deputat, au fost reținuți și plasați în arest preventiv în Grecia în dimineața zilei de 22 iulie la aeroportul din Atena, în timp ce încercau să plece la Dubai. Presa greacă scrie că cei doi erau însoțiți de o tânără în vârstă de 25 de ani, fostă Miss Moldova 2019.

Amintim că Țuțu este judecat pentru îmbogățire ilicită, proces în care pledează nevinovat. Pus pe masa magistraților în noiembrie 2021, dosarul a fost scos la lumină în luna martie 2022, atunci când a avut loc ședința de pregătire.

Constantin Țuțu a fost pus sub învinuire după ce procurorii au constatat că, în perioada 2014-2018, în timp ce exercita mandatul de deputat, ar fi devenit proprietarul mai multor bunuri, imobile și automobile de lux, valoarea cărora depășește substanțial veniturile declarate.

În paralel, Țuțu mai are un dosar în judecată. În aprilie 2023, ANI a constatat o avere nejustificată de peste patru milioane de lei. Țuțu nu a oferit explicații inspectorului de integritate, iar ANI a solicitat instituțiilor competente confiscarea averii nejustificate. Pentru a scăpa de executorii judecătorești, fostul deputat a contestat actul Autorității Naționale de Integritate la Curtea de Apel Chișinău.