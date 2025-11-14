Constantinov renunță la fotoliul de șef al Adunării Populare a Găgăuziei

Președintele Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Dmitri Constantinov, a anunțat pe 14 noiembrie că renunță la funcție. Decizia vine la mai puțin de o lună după vizita șefului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, în autonomie, unde cei doi au avut o întrevedere cu ușile închise. Constantinov invocă motive de sănătate și susține că plecarea sa nu are legătură cu presiuni politice.

„APG a susținut cererea mea. Nu a fost nicio presiune, din nicio parte, pur și simplu am decis să am grijă de sănătatea mea, mai ales că am 90 de zile de concediu nefolosite. De aceea, mă voi ocupa, deocamdată, de sănătate”, a declarat șeful APG.

În ceea ce privește alegerile în APG, Constantinov a declarat că, cel mai probabil, acestea vor avea loc în martie 2026. Deocamdată nu este clar dacă în aceeași zi vor avea loc și alegeri pentru funcția de bașcan, a mai precizat el.

„Astăzi deja ne-am decis asupra datei. Ședința Adunării Populare a Găgăuziei va avea loc pe 27 noiembrie — după decizia Curții Supreme de Justiție, care este așteptată pe 26 noiembrie. A doua zi ne vom întruni pentru a aproba componența CEC-ului și pentru a stabili definitiv data alegerilor. Aproximativ, aceasta va fi la începutul lunii martie”, a mai declarat el.