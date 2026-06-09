Consum de droguri și amenințări: Intervenții ale carabinierilor la Orhei și Chișinău

Carabinierii Direcției regionale „Centru” au intervenit în weekend în două cazuri înregistrate în municipiile Orhei și Chișinău, unul vizând o persoană suspectată de consum de substanțe stupefiante, iar celălalt o sesizare privind amenințări.

La Orhei, un echipaj mixt al Inspectoratului General de Carabinieri, aflat în patrulare pe strada Miron Costin, a observat un bărbat cu un comportament suspect. În urma verificărilor, acesta a declarat că a consumat substanțe stupefiante fără prescripție medicală.

Persoana, născută în anul 2001, a fost condusă la Inspectoratul de Poliție Orhei, unde pe numele său a fost întocmit un proces-verbal contravențional.

Într-un alt caz, în municipiul Chișinău, un echipaj auto al IGC, aflat în serviciu pe strada Onisifor Ghibu, a fost solicitat de un bărbat care a reclamat că este urmărit și amenințat de două persoane necunoscute.

Carabinierii, în comun cu angajații Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială (BPRO), au identificat persoanele vizate și le-au condus la Inspectoratul de Poliție Buiucani pentru documentarea cazului și stabilirea tuturor circumstanțelor.