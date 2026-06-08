Deputaţii din Ungaria acceptă diminuarea salariilor cu 40%. „E vorba de modestie”

Deputaţii ungari au acceptat luni să li se diminueze veniturile cu 40%, pentru a contribui la uşurarea poverii finanţelor publice şi a întări imaginea de probitate asociată cu noul prim-ministru Peter Magyar, într-un context bugetar tensionat, relatează agențiile France Presse și Agerpres.

„Este vorba despre modestie”, a declarat el luna trecută pentru a justifica măsura, care a fost adoptată în unanimitate de cei 189 de parlamentari prezenţi, rapid după victoria sa în alegerile legislative din aprilie.

Începând de luna viitoare, salariul de bază al deputaţilor ungari va fi de 3.690 de euro brut, economiile realizate reprezentând, potrivit majorităţii conservatoare, un an de cheltuieli de funcţionare a parlamentului.

Rambursarea facturilor pentru telefoanelor mobile este suprimată, în paralel cu tăieri în indemnizaţiile parlamentare pentru închirierea de birouri, locuinţe şi plata personalului.

Premierul Peter Magyar a legat această reformă de necesitatea de a face economii într-un context în care e nevoie de sobrietate şi de luptă împotriva corupţiei în statul membru UE.

În cei 16 ani la putere ai naţionalistului Viktor Orban, aceasta a costat Ungaria cel puţin 186 de miliarde de euro potrivit lui Ferenc Biro, şeful Autorităţii pentru integritate, un organism naţional.

Într-un interviu acordat duminică unui colectiv cetăţenesc mobilizat pentru chestiuni democratice („De Akciokozosseg”), acest responsabil a afirmat că fostul guvern i-a cerut să nu-şi îndeplinească misiunea de control.