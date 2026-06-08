„Factura de 560.000€, semnată de Domnica Manole”. Olesea Stamate: Nu ar fi cazul să începem vettingul de la CC?

Fosta deputată Olesea Stamate a lansat critici la adresa președintei Curții Constituționale, Domnica Manole, după ce Republica Moldova a fost condamnată la CtEDO în dosarul „Seksimp Group” și obligată să achite despăgubiri de aproximativ 560.000 de euro. Stamate susține că, în 2012, completul Curții de Apel Chișinău condus de Manole a respins contestația companiei slovene, iar CtEDO a constatat ulterior încălcarea dreptului la un proces echitabil și a dreptului la proprietate. „Oare nu ar fi cazul să începem de fapt cu Curtea Constituțională?”, s-a întrebat fosta parlamentară, în acest context.

„Factura pentru stat: 560 mii de euro, adică 11 milioane de lei semnată de actuala președintă a Curții Constituționale.

În 2012, judecătoarea Domnica Manole conducea completul Curții de Apel Chișinău care a respins contestația companiei slovene Seksimp Group — o firmă care pierduse toate activele în urma unui proces desfășurat fără știrea ei.

Pe 15 mai 2025, CEDO a condamnat Moldova pentru această cauză, constatând violarea dreptului la un proces echitabil și a dreptului la proprietate. Motivul? Completul condus de Manole a legitimat o despăgubire de 20 de ori mai mare decât valoarea contractuală, fără să analizeze proporționalitatea și ignorând argumentele apărării.

Între timp, autoritățile anunță extinderea vettingului către judecătorii de primă instanță.

Oare nu ar fi cazul să începem de fapt cu Curtea Constituțională?”, s-a întrebat Stamate.