Un tiktoker din Moldova, reținut de procurori: Este acuzat că promova războiul

Un bărbat de 33 de ani, administrator al unui cont viral de TikTok, este documentat într-o cauză penală pornită pentru propaganda războiului. Acesta este suspectat că ar fi publicat în mod repetat materiale care ar promova și justifica acțiuni militare agresive.

Cazul este investigat de ofițerii Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice și cei ai Direcției Urmărire Penală a INI, în comun cu procurorii PCCOCS.

Potrivit anchetei, bărbatul ar fi publicat pe TikTok, YouTube și alte platforme online materiale care ar promova și justifica acțiuni militare agresive, ar instiga la război și la extinderea conflictelor armate, precum și la ură și discriminare socială.

La 5 iunie, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, oamenii legii au efectuat percheziții în automobilul folosit de suspect. În urma acțiunilor, au fost ridicate telefoane mobile, un dispozitiv de stocare USB și mai multe cartele SIM.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar la 8 iunie i-a fost înaintată învinuirea și i-a fost atribuit statutul de învinuit.

Totodată, în privința acestuia a fost aplicată măsura preventivă de obligare de a se prezenta la organul de urmărire penală.

Conform legislației, persoana găsită vinovată de o asemenea infracțiune riscă amendă de până la 75.000 de lei sau închisoare de până la șase ani.

Ancheta continuă.