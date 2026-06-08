Panică la Kremlin din cauza spionajului cu AI: Sistemul care îl protejează pe Putin, oprit temporar

Rusia s-a speriat după ce israelienii au piratat toate camerele de trafic din Teheran şi au analizat datele video cu sisteme AI pentru a-l asasina acum 4 luni pe ayatollahul Ali Khamenei, dezvăluie Financial Times. Moscova a oprit temporar o parte din sistemul de supraveghere folosit pentru protecția lui Vladimir Putin, de teamă că ar putea fi spart şi exploatat cu ajutorul inteligenţei artificiale. Astfel de sisteme pot reconstrui traseul unei ţinte, pe săptămâni sau luni, inclusiv obiceiuri, întâlniri şi cercul de contacte. SUA și Marea Britanie au acces la astfel de instrumente şi au furnizat în trecut armatei ucrainene informații precise despre ținte.

Serviciile de securitate ale Rusiei au oprit un sistem special de supraveghere care îi protejează pe preşedintele Vladimir Putin şi pe cei mai apropiaţi colaboratori ai săi, dezvăluie Financial Times, citând surse aflate la curent cu situaţia. Decizia a fost luată după asasinarea ayatollahului Ali Khamenei. Sistemul oprit este unul separat de cele 300.000 de camere de trafic din Moscova. El a fost repornit abia după ce inginerii l-au verificat în detaliu, încercând să îl izoleze complet de internet, a spus una dintre surse.

Măsurile extraordinare de precauţie au fost luate după ce serviciile israeliene de informaţii au colectat cantităţi uriaşe de imagini video de pe camerele de trafic din Iran pentru a stabili cu precizie locul şi momentul întâlnirii de pe 28 februarie dintre Khamenei şi cei mai apropiaţi colaboratori ai săi. Mai mulţi oficiali de rang înalt din domeniul securităţii au fost ucişi la acea întâlnire, care a marcat începutul războiului americano-israelian împotriva Iranului.

A fost o demonstraţie dramatică de reuşită tehnologică: folosirea inteligenţei artificiale pentru a analiza milioane de ore de înregistrări video, colectate de mii de camere, pentru a identifica şi monitoriza ţinte.

Săptămâna trecută, şeful FSB, Alexander Bortnikov, a avertizat că vastul aparat de supraveghere al Rusiei a devenit o vulnerabilitate. Concret, instrumentele de supraveghere a propriilor cetăţeni au devenit un punct slab pe care inamicii îl pot exploata.

„Recentele asasinate ale unor înalţi oficiali iranieni de către alianţa SUA-Israel reprezintă un semnal de avertizare clar. Locurile în care se aflau victimele au fost identificate, parţial, prin backdoor-uri de software în sistemele de supraveghere video din Teheran”, a spus şeful FSB.

Nu este o noutate că sistemele de camere de securitate pot fi penetrate cu uşurinţă de hackeri experimentaţi sau de spioni, precum unităţile israeliene de elită. Însă progresele din ultimii ani în domeniul inteligenţei artificiale au permis, prin analizarea unei cantităţi uriaşe de date video, identificarea unor comportamente şi tipare specifice. Serviciile de informații israeliene au folosit AI ca să lege între ele trasee, comportamente şi întâlniri, corelate cu informații din alte surse de intelligence.

Capacităţile vizuale ale tehnologiei AI au devenit mult mai puternice în jurul anului 2023 şi au făcut un nou salt în urmă cu aproximativ un an. Tehnologia este mult mai sofisticată decât aşa-numiţii algoritmi de machine learning care permit recunoaşterea facială, detectarea armelor sau urmărirea vehiculelor după marcă ori număr de înmatriculare.

Spre deosebire de instrumentele mai vechi, limitate la câteva căutări prestabilite, noile instrumente permit un număr aproape nelimitat de interogări, prin căutări video bazate pe limbaj. Acest lucru le permite ofiţerilor de informaţii să caute prin cantităţi uriaşe de imagini video folosind termeni simpli, precum „doi bărbaţi care îşi dau unul altuia o geantă”, „o persoană care şi-a schimbat înfăţişarea” sau „care şi-a schimbat hainele de mai multe ori într-o zi” ori „un vehicul care a fost vopsit recent” sau care „a trecut de mai multe ori prin acelaşi loc într-un interval scurt”.

„Este Sfântul Graal al spionajului. Putem căuta comportamente, nu obiecte. A creat un univers de posibilităţi noi”, a explicat un oficial european neprecizat, dintr-o ţară care foloseşte această tehnologie.

Mai mulţi experţi în domeniu din patru ţări, inclusiv foşti şi actuali ofiţeri de informaţii şi oficiali de rang înalt din domeniul securităţii, au vorbit despre îngrijorările ridicate de această nouă capacitate. Miliardele de dolari cheltuite pe sisteme CCTV, în special camere de trafic, au fost transformate, de facto, într-o gaură de cheie prin care adversarii pot scana orice pentru a extrage secrete la scară industrială.

Astfel de sisteme pot prelua informaţii nu doar din camerele de trafic, ci şi din reţelele sociale, comunicaţii piratate, sunetul captat de microfoanele dispozitivelor inteligente şi istoricul călătoriilor online. După ce sistemul identifică o persoană pe camere, poate reconstrui atât ce a făcut acea persoană în ultimele săptămâni, cât şi persoanele cu care interacționează.

„Este prima dată în istorie când putem comunica cu computerele despre ceea ce văd acestea. Capacitatea de a urmări inamicii nu este unică sau nouă, dar să obții exact momentul pe care îl cauți în timp, pe parcursul a mii de ore, pe parcursul a mii de fluxuri, este ceva cu adevărat nou”, a declarat Matan Goldner, directorul Conntour, un start-up cu 15 persoane, cu sediul în Tel Aviv, printre clienții căruia se află serviciile de informații israeliene și Ministerul Afacerilor Interne din Singapore.

Ideea că un sistem de supraveghere se poate întoarce împotriva unei țări, dacă este acaparat de dușmani, i-a alarmat pe ofițerii de contrainformații din întreaga lume. Primele măsuri au fost eliminarea vulnerabilităților sistemelor de camere, o sarcină foarte dificilă. Inclusiv iranienii au reușit să pirateze camerele de securitate din Israel, însă nu au avut capacitatea de a analiza fluxul uriaş de imagini iar impactul a fost limitat.

Cât îi priveşte pe ruşi, aceştia erau deja îngrijoraţi de securitatea lui Putin după ce serviciile de informații ale Ucrainei au penetrat camerele de trafic din Rusia. De asemenea, au folosit datele de localizare ale telefoanelor mobile pentru asasinarea unor înalți oficiali militari chiar în inima Moscovei.

În ciuda precauțiilor luate de ruşi, un hacker ucrainea a declarat că sistemele CCTV din Moscova și din jurul Kremlinului „funcționează în continuare și sunt piratate în mod regulat”. El a refuzat să spună dacă Ucraina are capacitatea de a analiza la scară largă fluxul de date video.

SUA și Marea Britanie, care au acces la astfel de instrumente, au furnizat în trecut armatei ucrainene informații precise despre ținte, inclusiv informații bazate pe imagini de înaltă rezoluție de la drone de supraveghere.

China a început şi ea să utilizeze această tehnologie pentru a-și îmbunătăți supravegherea. Datele privind achizițiile publice care arată că Beijingul investește în noi generații de camere și software cu inteligență artificială, care pot interpreta scene, identifica tipare de comportament și găsi imagini video folosind instrucțiuni scrise.