Contestația Victoriei Sanduța privind pedeapsa pentru postările de pe Facebook, amânată de CSM

Plenul CSM a examinat astăzi, în ședință, contestația depusă de ex-judecătoarea Victoria Sanduța împotriva Hotărârii nr. 11/8 din 19 august 2025 a Colegiului disciplinar. Potrivit ex-judecătoarei, sancțiunea aplicată acesteia pentru postările de pe Facebook reprezintă o „ingerință nejustificată”. Membrii CSM au decis să amâne deliberarea și pronunțarea pentru o altă ședință.

„CSM a părut mai mult a fi avocatul acestor politicieni pe care i-am criticat în postările mele și nu avocatul sistemului judecătoresc, pe care trebuie să-i protejeze. Postările mele, deși uneori ironice, nu au depășit limitele acceptate într-o societate democratică și nu au avizat afectarea justiției, ci dimpotrivă au vizat o dezbatere publică legitimă privind reformele justiției și corectitudinea lor.

Sancțiunea aplicată mie este o ingerință nejustificată. Solicit plenului CSM admiterea prezentei contestații, casarea colegiului de hotărâre din 19 august 2025, privind aplicarea sancțiunii sub formă de avertisment ca fiind neîntemeiată”, a declarat Sanduța în cadrul ședinței.

Pe data de 7 iulie 2025, fosta judecătoare, Victoria Sanduța, a sărbătorit un an de când a fost dată afară din sistem. „Vă mulțumesc, NEstimabil CSM. Ați vrut să mă scoateți din sistem, dar m-ați băgat în istorie. Iar lupta mea pentru o justiție adevărată abia a început”, se arată în mesajul scris de Sanduța pe rețelele de socializare.