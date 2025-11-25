RCA se scumpește de astăzi la mai multe categorii de vehicule

Începând cu 25 noiembrie 2025, tarifele pentru polițele de asigurare obligatorie auto (RCA) se modifică, ca urmare a noilor prime de referință stabilite de Banca Națională a Moldovei (BNM). Noile valori prevăd atât creșteri semnificative, cât și reduceri pentru diferite categorii de vehicule, reflectând costurile reale ale reparațiilor și nivelul ridicat al daunelor, în special în zona Chișinău.

Cea mai mare majorare va afecta autoturismele electrice: pentru un șofer din Chișinău, cu vârsta peste 23 de ani și experiență de peste doi ani, prima de referință aproape se dublează, de la 1.476 la 2.742 de lei.

Creșteri de peste 50% sunt prevăzute și pentru mașinile cu motoare de 1.600–2.000 cm³ și pentru motocicletele cu capacitate cilindrică peste 300 cm³. Autoturismele cu motoare între 2.400–3.000 cm³ vor înregistra o creștere de aproximativ o treime, iar camioanele de până la 12 tone – de circa 28%.

În schimb, unele categorii vor beneficia de scăderi de tarif. Polițele pentru tractoarele cu putere între 46–100 CP se reduc cu peste 27%, taxiurile înregistrate pe persoană juridică cu aproximativ 7%, iar microbuzele cu până la 17 locuri vor plăti cu peste 33% mai puțin.

Toate valorile reprezintă prime minime de referință, iar prețul final este stabilit de compania de asigurări în funcție de sistemul Bonus–Malus, fără a putea fi mai mic decât nivelul aprobat de BNM.

Diferențe mari între Chișinău și restul țării

Noile tarife variază în funcție de zona de înmatriculare a vehiculului. Chișinăul și raioanele Hâncești, Orhei, Strășeni, Ialoveni, Anenii Noi și Criuleni aplică tarife mai mari, în timp ce restul localităților au valori reduse. Diferențele pot ajunge chiar la dublu pentru anumite categorii de șoferi. De exemplu, un șofer începător sub 23 de ani, cu mai puțin de doi ani de experiență, poate plăti în Chișinău peste 5.000 de lei, față de circa 2.500 de lei în raioane precum Basarabeasca.

Experta în asigurări Viorica Petrov a explicat la Moldova 1 că majorările reflectă creșterea costurilor de reparație și nivelul ridicat al accidentelor în Chișinău. „Serviciile auto, piesele și manopera s-au scumpit, iar asigurătorii ajustează tarifele conform costurilor reale ale despăgubirilor”, a subliniat Petrov.

Noile tarife RCA sunt calculate pe baza datelor din ultimii cinci ani, iar diferențele teritoriale, de vârstă și experiență corespund practicilor piețelor europene. Liberalizarea prețurilor urmărește alinierea Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene.