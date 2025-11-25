Moldovenii ar putea primi până la 1.000 de lei ca ajutor de încălzire

În acest sezon de încălzire, moldovenii vor primi compensații la căldură de până la 1.000 de lei. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost deja elaborat de Guvern și avizat de secretarii de stat.

Ca și în anii precedenți, de compensații vor beneficia gospodăriile cu venituri mici.

Potrivit documentului, Guvernul introduce procente de compensare:

la energie electrică – 40%

la energie termică – 30%

la gaze naturale – 25%

la combustibili solizi – 15%.

Astfel, compensația minimă va fi de 500 de lei, dacă suma calculată depășește 250 de lei.

Compensația maximă va fi de 1.000 lei pentru energie termică, gaze naturale, energie electrică și 800 de lei pentru combustibili solizi.

Totodată, au fost revizuite normele privind costul energiei în sezonul rece și nivelul minim al cheltuielilor unei gospodării, iar costul mediu lunar estimat al energiei nu va putea depăși echivalentul a 350 m³ de gaze naturale.

Pentru a preveni accesarea nejustificată a compensațiilor, testul de non-vulnerabilitate va include o nouă condiție: gospodăriile ale căror persoane au avut venituri din dobânzi bancare mai mari de 4.000 de lei în anul precedent nu vor fi eligibile.

Pentru sezonul rece 2025–2026, bugetul necesar acoperirii compensațiilor la energie sub formă de plată monetară este estimat la 2,36 miliarde de lei. Proiectul de hotărâre urmează să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, având caracter urgent pentru pregătirea procesului de acordare a compensațiilor.