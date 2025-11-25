Târguri de brazi vor fi deschise în toate sectoarele Capitalei: Adresele vizate

Primăria municipiului Chișinău informează că, în perioada 8 – 31 decembrie, în sectoarele Capitalei va fi organizate târguri cu arbori de conifere.

Astfel, preturile de sector vor stabili condițiile de desfășurare a târgurilor și vor elibera permise de acces pentru comercializarea brazilor.

De cealaltă parte, autoritățile solicită agenților economici să asigure aspectul exterior îngrijit al locurilor de comercializare, vânzarea doar a mărfii enunțate și libera circulație a pietonilor pe trotuare.

Locuitorii și oaspeții Capitalei vor putea vizita târgurile la următoarele adrese:

Botanica:

Str. Sarmizegetusa, 1, bd. Cuza Vodă, 21, 23, 28/1; str. Independenței, 24/1, bd. Dacia, 44, 49, 49/10, șos. Muncești, 170, 402; str. N. Zelinski, 7/1; str. Sarmizegetusa 33/2, 30; bd. Traian, 22, 15; bd. Decebal, 91, 93; bd. Dacia, 32.

Buiucani:

Str. Ion Creangă, 47/1, str. Ion Creangă, 49, str. Ion Creangă, 72, 74, 76, 78, str. Alba Iulia, 196/2-196/4, Calea Ieșilor 11/4 (intrare în Grădina Publică „Alunelul”); Calea Ieșilor, 3, Calea Ieșilor, 2/1.

Centru:

Str. Ismail, colț cu bd. D. Cantemir, str. Ismail, 84 (adiacent Clinica „Sante”), str. Ismail, intersecție cu bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Academiei, 12, str. N. Testemițanu, 20 colț cu str. C. Vârnav, str. Bulgară, 47, str. Armenească 50, str. Mitropolit Varlaam, colț cu str. Bulgară, str. Mitropolit Varlaam, colț cu str. Tighina, str. Mitropolit Varlaam, colț cu str. Armenească, str. Lev Tolstoi, 24/1 (adiacent magazinului „Nr. 1”), șos. Hâncești, 62A, str. Gheorghe Asachi, 4 (zona intersecției cu șos. Hâncești, alăturat sensului giratoriu).

Ciocana:

Str. Ginta Latină, 18 (adiacent pieței SRL „Agro-Mondial”), str. Alecu Russo, 65/1, zona Havuzului, intersecție cu bd. Mircea cel Bătrân 1; bd. Mircea cel Bătrân, 28 (adiacent magazin „Rogob”), bd. Mircea cel Bătrân, 40, intersecție cu str. Profesor Ion Dumeniuk, 12 A, adiacent bisericii „Sf. I. Hozevitul”; str. Maria Drăgan, 2/1.

Râșcani:

Str. B. Voievod, colț cu str. Kiev, str. B. Voievod, 1/1, str. Vasile Alecsandri, colț cu str. Gr. Ureche, str. Ismail, colț cu bd. D. Cantemir, str. Ismail, 98/4, bd. Moscova 10-10/1, bd. Moscova 9/1, bd. Moscova 19, colț cu str. Matei Basarab, bd. Moscova 18, colț cu str. Matei Basarab, str. Ceucari, 2, str. Socoleni, 10, Calea Orheiului, 105, 109/2, Calea Moșilor, 2 – 2/1, str. Andrei Doga, 35, str. Nicolae Domo, 17/1, 17/2, str. Albișoara, 80/4-80/5, șos. Balcani (vizavi de stația de alimentare cu combustibil „Petrom”), str. Bulgară, colț cu str. Columna.