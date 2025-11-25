Escrocul Dodon cere excluderea judecătorului Gribincea din completul dosarului „Kuliok”

Escrocul Igor Dodon, solicită excluderea judecătorului Vladislav Gribincea din completul Curții Supreme de Justiție care examinează dosarul numit generic „Kuliok”.

„Conform principiilor de exercitare obiectivă și corectă a legilor, Vladislav Gribincea trebuie să fie exclus din completul care judecă dosarul meu la Curtea Supremă de Justiție.

Sunt cunoscute legăturile familiale ale acestuia cu persoane implicate direct sau indirect în dosarul meu, sunt cunoscute afinitățile sale politice, precum și donațiile făcute de el în favoarea unui partid, declarațiile sale publice care dezvăluie că nu este neutru politic și are atitudini părtinitoare.

Toate acestea sunt fapte ce demonstrează că judecătorul Gribincea nu poate garanta un proces imparțial și corect.

Expun în continuare doar câteva criterii care sunt în măsură să compromită imparțialitatea acestuia în procesul de judecată:

1. Legături de familie cu politicieni PAS. Gribincea este cumnatul lui Sergiu Litvinenco, fost ministru al Justiției și vicepreședinte PAS, partidul care m-a atacat constant politic.

2. Soția sa a fost pusă în fruntea Consiliului Institutului Național al Justiției de Președinta Maia Sandu, fără concurs. Deci e clară legătură directă cu actuala conducere a țării.

3. Are o activitate profesională și politică legată de PAS. Gribincea a participat la reforme promovate de PAS. Pentru accederea sa în funcții publice au fost modificate legi și proceduri.

4. Donații către PAS. A făcut donații oficiale către PAS, ceea ce demonstrează o afiliere politică clară.

5. Expuneri publice critice la adresa mea. Atât el, cât și organizația pe care a condus-o, au criticat în mod repetat acțiuni și numiri asociate cu mine, ceea ce poate influența percepția și atitudinea sa în cadrul judecării dosarului.

6. Numirea sa în completul de judecată nu a fost aleatorie. Regulamentele prevăd că judecătorii trebuie selectați aleatoriu. În cazul său, includerea în complet, fără respectarea procedurii, ridică mari semne de întrebare”, a scris Dodon.