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Dosarul unui candidat la șefia TRM, rătăcit în e-mailul instituției și apoi respins

Photo of Timpul.md Timpul.md16 iulie 2026
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Consiliul de Supraveghere al Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM) a anunțat că a identificat încă un dosar de concurs pentru funcția de director general, după ce anterior finalizase etapa de verificare a candidaturilor și anunțase lista celor admiși la interviu. Este vorba despre candidatura lui Dumitru Vieru, al cărui dosar, potrivit instituției, a fost depus în termenul-limită, însă a fost identificat abia în urma unei verificări suplimentare a corespondenței electronice.

Consiliul de Supraveghere precizează că dosarul a fost transmis la adresa oficială de e-mail destinată concursului până la expirarea termenului-limită, stabilit pentru 10 iulie 2026, ora 17:00.

În comunicat se arată că, în urma unei verificări suplimentare a mesajelor recepționate pe adresa electronică a Consiliului, a fost identificat dosarul candidatului Dumitru Vieru, care nu fusese inclus în lista celor cinci candidați anunțată anterior.

În consecință, Consiliul a convocat o nouă ședință pentru examinarea acestui dosar în cadrul primei etape a concursului. Ședința a avut loc astăzi, 16 iulie.

După examinare, Consiliul de Supraveghere a decis să nu îl admită pe Dumitru Vieru în etapa următoare a concursului pentru funcția de director general al TRM. Potrivit instituției, dosarul acestuia nu întrunea toate cerințele prevăzute de regulament.

Anterior, pe 14 iulie, Consiliul de Supraveghere anunțase că la concurs s-au înscris cinci candidați: Dorin Scobioală, Adrian Graur, Ecaterina Cheptănaru, Sergiu Sandulescu și Andrei Zapșa.

Ulterior, instituția a comunicat că patru dintre aceștia au fost admiși în etapa interviului public, iar Adrian Graur a fost eliminat din concurs. Interviurile sunt programate pentru 17 iulie.

Potrivit regulamentului concursului, Consiliul de Supraveghere examinează dosarele în prima etapă și stabilește lista candidaților admiși la interviu.

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Photo of Timpul.md Timpul.md16 iulie 2026
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