Surse: Guvernul Tofan va veni cu schimbări în Executiv. Unii miniștri ar putea pleca

Premierul desemnat Vasile Tofan continuă negocierile cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru definitivarea noii formule guvernamentale, care ar urma să fie prezentată pe 17 iulie. Potrivit mai multor surse politice citate de Europa Liberă, noul Executiv va include schimbări în componența Guvernului, iar unii miniștri ai Cabinetului condus de Alexandru Munteanu nu se vor regăsi în noua echipă.

Speculațiile privind noua formulă guvernamentală ar urma să fie clarificate vineri, 17 iulie, când Vasile Tofan este așteptat să-și prezinte echipa și programul de guvernare. Parlamentul urmează să dezbată și să voteze învestirea noului Executiv pe 21 iulie.

PAS: Decizia finală îi aparține lui Vasile Tofan

Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a declarat, într-o emisiune, că și-ar dori continuitate în trei domenii: Educație, condus de Dan Perciun, Energie, condus de Dorin Junghietu, și Mediu, condus de Gheorghe Hajder.

Totodată, Grosu a subliniat că decizia privind componența noului Guvern îi aparține premierului desemnat, care în ultimele zile a purtat discuții atât cu actualii miniștri, cât și cu reprezentanți ai mediului de afaceri.

Întrebat despre informațiile potrivit cărora unii miniștri s-ar declara obosiți, liderul PAS a răspuns că „noțiunea de oboseală este foarte relativă”.

„Chiar dacă unii miniștri spun că au obosit, le-am spus vorba din popor: mai bem niște apă, cât bem apă ne odihnim, și mergem mai departe”, a declarat Igor Grosu.

Deputatul PAS Adrian Băluțel, care îl asistă pe Vasile Tofan în negocieri, a refuzat să ofere nume ale viitorilor miniștri, precizând că lista va fi făcută publică odată cu depunerea acesteia în Parlament.

Acesta a mai spus că până vineri va exista și un proiect al programului de guvernare.

Incertitudine în ministere

Potrivit funcționarilor din mai multe ministere în instituții există așteptări privind schimbări în conducere, însă informațiile oficiale lipsesc.

La Ministerul Apărării nu se știe dacă Anatolie Nosatîi, singurul ministru care a făcut parte din toate guvernele PAS, își va continua mandatul.

La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, sursele afirmă că există dorința ca Ludmila Catlabuga să rămână în funcție.

Incertitudini persistă și la Ministerul Justiției, unde nu este clar dacă Vladislav Cojuhari își va păstra mandatul, precum și la Ministerul Culturii.

În schimb, sursele Europei Libere susțin că ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, are șanse mari să rămână în funcție.

O situație similară este și la Ministerul Finanțelor, unde un proiect privind politica fiscală a fost recent publicat purtând atât semnătura actualului ministru, cât și a premierului desemnat Vasile Tofan, deși acesta nu fusese încă învestit. Autoritățile au calificat situația drept o eroare.

La Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, viitorul ministrului Eugeniu Osmochescu rămâne incert.

În spațiul public a fost vehiculat și numele antreprenorului Tudor Darie, fost jurnalist stabilit la București, ca posibil ministru al Economiei. Contactat de jurnaliști, acesta a declarat că nu a primit o asemenea propunere.

„Nu mi-a fost făcută o asemenea propunere”, a spus Tudor Darie, precizând însă că susține obiectivele anunțate de Vasile Tofan și că i-a transmis acestuia mai multe propuneri privind dezvoltarea economică.

Reforma fiscală va continua, dar cu modificări

Deputatul PAS Adrian Băluțel afirmă că noul Guvern intenționează să continue reforma fiscală inițiată de fostul Executiv, însă cu ajustări.

Potrivit acestuia, modificările vor urmări un echilibru între așteptările populației și capacitatea mediului de afaceri de a implementa noile măsuri.

„Domnul Tofan înțelege necesitatea unei reforme fiscale. Atât PAS, cât și majoritatea parlamentară înțeleg că trebuie operate modificări asupra conținutului ei. Este clar că versiunea prezentată anterior nu a întrunit un consens larg în societate”, a declarat Adrian Băluțel.

La rândul său, președintele Comisiei economie, buget și finanțe din Parlament, Victoria Belous, a declarat că prevederile actualei reforme fiscale vor fi reexaminate.

„Vrem să dăm acestor propuneri statutul de idei, nicidecum un lucru bătut în cuie. Săptămâna viitoare așteptăm Guvernul și vom continua discuțiile”, a afirmat Victoria Belous.

Fostul premier Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia pe 3 iulie, la scurt timp după prezentarea noii politici fiscale și în contextul criticilor generate de dezvăluirile privind presupuse abuzuri de la Moldatsa.

Ulterior, președintele Maia Sandu a declarat că reformele promovate de fostul Guvern „ar fi putut fi elaborate, coordonate și explicate mai bine, pentru a obține sprijinul cetățenilor”.