Canicula face victime în Franța. Doi copii au murit într-o mașină lăsată în soare

Valul de caniculă care afectează Europa de Vest începe să facă victime. În Franța, doi copii au fost găsiți fără suflare într-un autoturism lăsat în soare, iar alte trei persoane în vârstă au murit din cauza temperaturilor extreme. De la începutul episodului de căldură, autoritățile franceze au raportat și 13 persoane înecate.

Mai mult de jumătate din teritoriul Franței se află sub Cod Roșu de caniculă, iar avertizările au fost extinse inclusiv în nordul țării. În unele regiuni, temperaturile au depășit 43 de grade Celsius.

Franța a înregistrat cea mai caldă noapte din ultimii 80 de ani

Canicula nu oferă niciun răgaz nici pe timpul nopții. În Franța, temperatura medie nocturnă a ajuns la 22 de grade Celsius, cea mai ridicată din ultimele opt decenii. În vestul țării, termometrele au arătat peste 27 de grade în timpul nopții, iar la ora 05:30 dimineața s-au înregistrat local aproape 30 de grade.

În fața situației, premierul francez a convocat din nou celula de criză. Meteorologii avertizează că temperaturile vor continua să crească, iar momentul în care valul de căldură se va retrage rămâne incert.

Școli închise și restricții în mai multe orașe

Autoritățile franceze au luat măsuri speciale pentru limitarea efectelor caniculei. Aproape 900 de școli au fost închise, iar unele unități de învățământ și-au redus programul.

De asemenea, unul din zece trenuri a fost anulat, iar în anumite localități consumul de alcool în spațiile publice a fost interzis. Mai multe competiții sportive în aer liber au fost suspendate.

În Paris și în alte orașe, plajele și zonele de agrement au fost luate cu asalt de oameni în căutarea unei metode de a se răcori.

„În primul rând, e distractiv, dar cu căldura asta e și singura modalitate de a te bucura de timpul petrecut afară. Apa este perfectă și suntem foarte fericiți că putem înota astăzi”, a declarat Nicolas Cruz, locuitor al Parisului.

Aproape 20 de persoane s-au înecat în weekend

Valul de căldură a determinat mii de oameni să se îndrepte spre râuri, lacuri și zone de coastă. În Franța, aproape 20 de persoane și-au pierdut viața prin înec în weekend.

Probleme similare au fost raportate și în Marea Britanie, unde temperaturile ridicate ale aerului contrastează cu cele ale apei, crescând riscul de șoc termic.

„Dacă ești în dificultate în apă, îi încurajăm pe oameni să plutească pentru a trăi. Rezistați impulsului de a intra în panică, relaxați-vă și plutiți pe spate până vă recăpătați calmul”, a explicat Chris Cousens, reprezentant al Serviciului Național de Siguranță pe Apă din Marea Britanie.

Europa, sub un „dom de căldură”

Franța nu este singura țară afectată. Alerte de caniculă sunt în vigoare și în Spania, Italia, Germania și Marea Britanie.

În Regatul Unit au fost emise avertizări pentru mijlocul săptămânii, când temperaturile ar putea ajunge la 38 de grade Celsius.



Și în Spania mercurul din termometre se apropie de 40 de grade. La Madrid, organizatorii au anulat transmisiunea publică a meciului dintre Spania și Arabia Saudită de la Cupa Mondială din cauza temperaturilor extreme.

„Este groaznic. Căutăm locuri răcoroase, cu apă și băuturi reci. Căldura este insuportabilă”, a spus Liliana Do Santos, locuitoare din Madrid.

Meteorologii explică fenomenul printr-un puternic „dom de căldură” instalat deasupra Europei, care favorizează acumularea de aer fierbinte și menține temperaturile ridicate zile la rând. Maximele sunt așteptate la mijlocul săptămânii, iar spre weekend sunt prognozate furtuni și ploi puternice în mai multe regiuni ale continentului.