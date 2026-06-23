Tragedie la Sângerei: Doi polițiști de patrulare, călcați de o mașină

Un grav accident s-a produs cu puțin timp în urmă în raionul Sângerei, unde doi polițiști de patrulare au fost loviți violent de un automobil în timp ce se aflau în misiune.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliția Republicii Moldova, impactul a avut loc pe traseul R6, în satul Grigorăuca.

Cei doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică se aflau pe acostament în momentul producerii accidentului, în afara autospecialei de serviciu, care era staționată regulamentar și avea semnalele luminoase conectate.

Conform datelor preliminare, polițiștii au fost loviți de un automobil de marca Volkswagen, condus de un bărbat.

În urma impactului, ambii polițiști au suferit traumatisme grave și au fost transportați de urgență la spital. Potrivit autorităților, starea acestora este extrem de gravă.

La fața locului, oamenii legii desfășoară acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.