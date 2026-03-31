Conturi bancare cu peste 840.000 de dolari. Declarația de avere a lui Osmochescu

Vicepremierul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, și-a declarat veniturile pentru anul 2025.

Conform declarației de avere, cea mai mare parte a veniturilor a fost obținută din salariul și beneficiile acordate de Corporația Financiară Internațională (IFC), unde acesta a încasat un salariu de peste 143.000 de dolari. În paralel, Osmochescu a declarat și o pensie de circa 587.000 de dolari de la aceeași instituție, la care se adaugă multiple indemnizații, inclusiv pentru locuință, familie și cheltuieli medicale.

În contrast, veniturile din funcția publică din Republica Moldova sunt mult mai reduse. Ministrul a declarat un salariu de aproximativ 50.000 de lei pentru activitatea în cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, precum și circa 27.000 de lei din activitate didactică.

În ceea ce privește activele financiare, în conturile bancare sunt indicate sume de peste 840.000 de dolari, dar și depozite în euro și lei moldovenești. De asemenea, acesta deține participații într-o companie de consultanță din Chișinău.

La capitolul bunuri, ministrul declară mai multe terenuri și imobile, inclusiv o casă de locuit evaluată la circa trei milioane de lei. În același timp, în 2025, acesta a achiziționat un automobil Hyundai Tucson în valoare de 40.000 de dolari.

Totodată, Osmochescu a raportat venituri suplimentare din dobânzi, vânzarea unui automobil și alte compensații aferente deplasărilor.