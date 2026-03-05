Maia Sandu, despre necesitatea consolidării capacităților de apărare: De ce s-ar împiedica Rusia de neutralitatea noastră?

Nu trebuie să ne facem iluzii că statutul de neutralitate al R. Moldova ar opri agresorul să ne invadeze. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu la JurnalTV. Șeful statului a reiterat necesitatea consolidării apărării și s-a întrebat la ce s-au gândit autorii Constituției când au inclus acest statut.

”Acum noi putem să stăm aici și să nu vedem ce se întâmplă în jurul nostru și să ne facem iluzii că la noi în Constituție e scris despre neutralitate. Dar eu o să vă întreb: de ce agresorul s-ar speria de neutralitatea din Constituția Republicii Moldova? Noi suntem apărați de Ucraina, care rezistă și ne protejează, dar imaginați-vă că Rusia, o țară agresoare, care nu respectă dreptul internațional, o să se împiedice de neutralitatea scrisă în Constituția Republicii Moldova. Nu știu la ce s-au gândit și care a fost obiectivul lor când au pus autorii neutralitatea în Constituție” a declarat șeful statului.

Președintele a mai acuzat anumiți politicieni care protestează față de consolidarea capacităților de apărare a R. Moldova și lansează declarații populiste privind apărarea neutralității și necesitatea măririi pensiilor în detrimentul înarmării.

”Trebuie să nu facem manipulare, dar să facem ce este bine și să ne uităm în jurul nostru, că toate țările sunt preocupate de apărare. Numai la noi umblă câțiva politicieni iresponsabili, care spun că nu e bine să ne protejăm țara. Și pensiile trebuie să le plătim, dar dacă oamenii nu vor fi în siguranță, pensiile nu o să-i ajute” a subliniat șeful statului.