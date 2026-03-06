Strategia PAS: Victimizare politică pentru a ascunde controlul total asupra justiției

Președinta Maia Sandu a declarat ieri la postul de televiziune Jurnal TV că în Parlament nu există o majoritate de 61 de voturi pentru a avansa reforma justiției, însă cifrele din plen și propunerile opoziției conturează o realitate diferită: un blocaj artificial creat de încăpățânarea PAS pentru a menține controlul total asupra procesului de selecție.

Afirmația șefului statului, conform căreia reforma este blocată de lipsa susținerii parlamentare, este contrazisă de evenimentele recente legate de numirea membrilor în Comisia de evaluare a procurorilor. În cadrul ședințelor trecute, opoziția a semnalat clar că pragul de 61 de voturi ar putea fi atins cu ușurință pentru candidații în jurul cărorara nu planează dubii, precum expertul francez propus, cu o singură condiție: votul individual.

Dacă scopul final ar fi fost asanarea justiției cu cei mai buni experți disponibili, puterea ar fi acceptat votul separat, asigurând astfel legitimitatea comisiei prin votul a peste 61 de deputați. Refuzul acestei căi sugerează că prioritatea a fost păstrarea unui monopol moral asupra acestui proces.

Din punct de vedere legal, voința Parlamentului nu poate fi anticipată sau decretată de nicio altă autoritate, deoarece ea se manifestă exclusiv prin actul formal al votului. Atâta timp cât opoziția a oferit o soluție procedurală — votul individual — care ar fi putut confirma existența celor 61 de mandate pentru experții integri, afirmația prezidențială privind „lipsa de susținere” pare mai degrabă un truc propagandistic pentru a salva imaginea partidului de la guvernare.