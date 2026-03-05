Zelenski afirmă că va da adresa lui Viktor Orban soldaților ucraineni dacă va bloca în continuare împrumutul UE de 90 de miliarde de euro

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că îi va da adresa prim-ministrului ungar Viktor Orbán soldaților Forțelor Armate Ucrainene dacă politicianul continuă să blocheze un împrumut de 90 de miliarde de euro către Kiev, potrivit RBC-Ucraina, citat de BBC.

„Sperăm că o singură persoană din UE nu va bloca cei 90 de miliarde sau prima tranșă din cei 90 de miliarde și că soldații ucraineni vor avea arme. În caz contrar, vom da adresa acestei persoane forțelor noastre armate, băieților noștri. Să-l sune și să comunice cu el în propria lor limbă”, citează publicația declarația lui Zelenski, menționând că președintele ucrainean se referea la Viktor Orbán.

Parlamentul European a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina pentru perioada 2026-2027. Cu toate acestea, Ungaria a blocat împrumutul, cerând Kievului să reia tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba către Europa Centrală.

La sfârșitul lunii ianuarie, aprovizionarea cu petrol rusesc prin conducta Drujba avariată a încetat. Ungaria și Slovacia, care cumpărau petrol rusesc, au dat vina pe Ucraina pentru eșecul reluării tranzitului.

Declarația va intensifica probabil tensiunea dintre cei doi lideri în timpul războiului de patru ani al Rusiei împotriva Ucrainei, pe care Orban – care se confruntă cu alegeri pe 12 aprilie – a avut grijă să nu-l condamne, notează agenția Reuters.