Copii bătuți de educatoare la grădiniță: Trei angajați au plecat din funcții

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a finalizat examinarea cazului de violență psihică și fizică semnalat la Instituția de Educație Timpurie nr. 133 din Chișinău. În urma investigației, raporturile de muncă cu două educatoare implicate și cu directorul interimar al instituției au fost încetate.

Potrivit MEC, investigația a fost inițiată în urma unei autosesizări și a vizat comportamentul a două educatoare, după apariția acuzațiilor privind agresarea și umilirea copiilor din grupă.

Subiectul a fost analizat în cadrul a trei ședințe ale Consiliului de etică al ministerului. În procesul de examinare, membrii Consiliului au audiat reprezentantul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, care a prezentat rezultatele anchetei desfășurate la nivelul instituției.

Totodată, ministrul Educației și Cercetării a avut discuții directe cu un grup de părinți ai copiilor afectați.

Ministerul a precizat că, pe lângă măsurile administrative luate, cazul este cercetat și de organele Procuraturii, care urmează să stabilească toate circumstanțele.

Scandalul a izbucnit după ce mai mulți părinți au acuzat o educatoare că ar fi agresat fizic și verbal copiii. Suspiciunile au apărut după ce unii copii ar fi ajuns acasă cu vânătăi, iar părinții au decis să instaleze microfoane pentru a înregistra ce se întâmplă în grupă. Înregistrările audio ar fi surprins momente în care copiii sunt loviți și certați.

Anterior, una dintre educatoarele vizate a recunoscut public că a lovit copiii, invocând o criză de nervi și spunând că regretă cele întâmplate. Aceasta și-a depus ulterior demisia.

Ministerul Educației și Cercetării a reiterat că astfel de comportamente sunt inacceptabile și a subliniat angajamentul instituției pentru asigurarea unui mediu educațional sigur, în care drepturile și demnitatea fiecărui copil sunt respectate.

MEC a mai anunțat că, în cadrul ședinței Consiliului de etică din 30 aprilie 2026, au fost examinate și alte 12 sesizări, iar următoarea ședință este programată pentru 29 mai.

Consiliul de etică al Ministerului Educației și Cercetării este o structură consultativă care examinează sesizările privind abaterile de la normele de etică profesională în sistemul educațional. Deși nu aplică sancțiuni directe, concluziile și recomandările sale pot sta la baza unor decizii administrative, inclusiv sancțiuni disciplinare sau încetarea raporturilor de muncă.