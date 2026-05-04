Ucraina își întărește apărarea la granița cu regiunea transnistreană

Armata ucraineană anunță consolidarea apărării la frontiera de sud-vest, în zona graniței cu regiunea transnistreană a Republicii Moldova, invocând prezența contingentului militar rus în stânga Nistrului și situația de securitate pe care o consideră instabilă.

Anunțul a fost făcut de Gruparea de Trupe „Vest” a Forțelor Armate ale Ucrainei, după o vizită de lucru a comandantului acesteia, generalul de brigadă Volodimir Șvediuk, la unitățile Forțelor de Apărare desfășurate pe direcția transnistreană.

Potrivit comunicatului, Ucraina își intensifică lucrările de consolidare a infrastructurii defensive, inclusiv prin amenajarea și întreținerea fortificațiilor, a drumurilor militare de legătură și a altor căi logistice necesare pentru mobilitatea rapidă a trupelor și aprovizionarea acestora.

Armata ucraineană susține că experiența războiului cu Rusia pe fronturile din nordul și estul țării a arătat că trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu, inclusiv pe direcția transnistreană, și să poată reacționa rapid la eventuale riscuri sau provocări.

În cadrul vizitei, comandantul a discutat cu ofițerii și comandanții din teren despre nivelul de pregătire al unităților, necesarul de echipamente și starea actuală a infrastructurii defensive.

Un subiect important al discuțiilor a fost și siguranța lucrărilor agricole de sezon în localitățile de frontieră. Autoritățile militare afirmă că activitatea fermierilor este coordonată ținând cont de sistemele de baraje inginerești, liniile de apărare și zonele cu câmpuri minate.

Potrivit armatei, monitorizarea permanentă a acestor zone și măsurile sporite de control permit agricultorilor să desfășoare lucrările de primăvară în condiții de siguranță.

Ucraina anunță că urmărește să creeze un sistem de apărare pe mai multe niveluri la frontiera de sud-vest, care să permită reacții rapide la eventuale provocări sau acțiuni ostile venite dinspre regiunea transnistreană.

Comunicatul subliniază și importanța cooperării dintre structurile militare și autoritățile civile locale. În contextul războiului, armata susține că această colaborare este esențială pentru menținerea stabilității și buna coordonare în regiune.

Totodată, Forțele de Apărare ale Ucrainei afirmă că participă la consolidarea sistemului de pregătire a rezistenței naționale în rândul populației din zonele de frontieră.

În cadrul deplasării, comandantul Grupării „Vest” a verificat și capacitățile instituțiilor medicale din regiune, fiind analizată posibilitatea extinderii și optimizării serviciilor medicale pentru militari.

Potrivit armatei ucrainene, întărirea liniilor defensive de la frontieră reprezintă un răspuns la riscurile de securitate din zonă și o măsură menită să asigure reacția rapidă a forțelor de apărare în cazul oricărei amenințări.

La începutul lunii aprilie, Brigada 120 a Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că frontiera cu regiunea transnistreană este „puternic minată”, în cadrul măsurilor de consolidare a securității și apărării frontierei de stat în regiunea Vinița.

Potrivit armatei ucrainene, începând cu 25 martie 2026, unitățile de geniu și grănicerii din cadrul Detașamentului de Frontieră Mohyliv-Podilskyi au desfășurat operațiuni suplimentare de minare pentru întărirea capacității de apărare.