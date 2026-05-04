Nicușor Dan: Până la sfârșit de iunie vom ști dacă Moldova începe negocierile de aderare

Un răspuns cu privire la avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este așteptat până la sfârșitul lunii iunie, a declarat președintele României, Nicușor Dan, după participarea la reuniunea Comunității Politice Europene de la Erevan.

Potrivit șefului statului român, decizia depinde de poziția Ungariei și de contextul mai larg al negocierilor privind aderarea Ucrainei.

Nicușor Dan a menționat că parcursul european al Republicii Moldova este strâns legat de cel al Ucrainei, iar poziția Ungariei are un rol important în acest proces. Potrivit oficialului, decizia Budapestei depinde atât de dialogul bilateral cu Kievul privind drepturile comunității maghiare din Ucraina, cât și de negocierile dintre Ungaria și Uniunea Europeană privind fondurile europene blocate.

„Să sperăm că răspunsul va fi pozitiv și că Moldova va începe oficial negocierile de aderare, prin deschiderea primului cluster pe chestiuni democratice fundamentale”, a afirmat Nicușor Dan.

Liderul de la Cotroceni a subliniat că Republica Moldova beneficiază deja de sprijin consistent, atât prin proiectele bilaterale cu România – în special în domeniul energetic –, cât și prin fondurile europene de preaderare accesate în colaborare cu Uniunea Europeană.

Potrivit lui Nicușor Dan, cooperarea pe aceste paliere „merge foarte bine” între cele două maluri de Prut, însă pasul esențial rămâne lansarea formală a negocierilor de aderare, odată cu deschiderea primului capitol de negocieri. „Din partea noastră, am transmis foarte clar că susținem pe deplin integrarea Republicii Moldova”, a mai spus președintele României.