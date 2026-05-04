Mureșan: Moldova a rezistat presiunilor Rusiei și câștigă sprijin tot mai mare în UE

Republica Moldova a demonstrat o reziliență remarcabilă în fața tentativelor de influență externă, iar acest lucru este tot mai apreciat la nivel european. Declarația a fost făcută de europarlamentarul Siegfried Mureșan, președinte al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova, transmite MOLDPRES.

„Toată Uniunea Europeană a văzut că cetățenii Republicii Moldova au făcut față cu brio celor mai mari presiuni și interferențe și încercări de dezinformare și de manipulare pe care Federația Rusă le-a exercitat în ultimele luni asupra proceselor electorale”, a declarat Mureșanm.

Potrivit acestuia, amploarea acestor încercări a fost fără precedent.

„Nicăieri Federația Rusă nu a încercat atât de tare să influențeze alegeri și să afecteze parcursul unui stat cum a făcut-o în Republica Moldova la alegerile prezidențiale și referendumul din 2024 și la alegerile parlamentare din 2025”, a estimat eurodeputatul.

Eurodeputatul a subliniat că aceste tentative au eșuat, iar efectele sunt vizibile în percepția europeană.

„Federația Rusă a încercat să țină Republica Moldova pe loc și a eșuat, iar acest lucru a fost văzut la nivelul opiniei publice din statele membre ale Uniunii Europene și apreciat ca atare. În momentul de față, Republica Moldova are un capital mare de simpatie la nivelul cetățenilor Uniunii Europene”, a relevat Mureşan.

Vizibilitatea – o prioritate strategică

În același timp, Mureșan consideră că imaginea Republicii Moldova trebuie consolidată în rândul cetățenilor europeni, nu doar la nivel politic.

„Este de dorit ca această ținere la curent privind evoluțiile din Republica Moldova să treacă dincolo de spectrul politic. Trebuie să ne asigurăm că Republica Moldova devine și mai mult cunoscută la nivelul cetățenilor din statele membre ale Uniunii Europene”, consideră Siegfried Mureșan.

El a explicat că, deși oficialii europeni cunosc tot mai bine realitățile din țară, este necesară extinderea acestui nivel de informare către comunități locale.

„Trebuie să ducem Republica Moldova dincolo de o temă politică și diplomatică din cancelariile europene, este important să lucrăm cu autorități locale și regionale, cu primari și parlamentari, pentru ca informația să ajungă în rândul cetățenilor”, a opinat Mureşan.

Sprijinul public – esențial pentru aderare

Europarlamentarul a punctat că susținerea cetățenilor europeni este decisivă pentru viitorul parcurs european al Republicii Moldova: „Parlamentele naționale și guvernele vor susține integrarea europeană a Republicii Moldova mult mai bine dacă tema este cunoscută și susținută la baza electoratului”.

Investiții și oportunități economice în creștere

Pe lângă dimensiunea politică, Mureșan a evidențiat și oportunitățile economice majore.

„Republica Moldova are mai multe fonduri europene la dispoziție decât planul de creștere de 1,9 miliarde de euro. Lucrăm la bugetul Uniunii Europene pe următorii șapte ani, care va acorda Republicii Moldova, în mod clar, predictibil și irevocabil, miliarde de euro”, afirmă eurodeputatul.

Această stabilitate financiară va spori atractivitatea țării pentru investitori: „Această infuzie masivă de capital va spori foarte mult atractivitatea Republicii Moldova în rândul investitorilor din Uniunea Europeană”.

În acest context, oficialul a subliniat importanța intensificării relațiilor economice.

„Este esențial, prin camerele de comerț, prin ambasade și relațiile comerciale, să discutăm mai mult despre oportunitățile de investiții și de creștere economică”, a menţionat Mureşan.

Un nou pas în relația cu UE

Declarațiile vin în contextul în care Comitetul Parlamentar de Asociere urmează să adopte o declarație oficială prin care va solicita începerea negocierilor politice de aderare, marcând un nou capitol în relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Mesajul lui Mureșan este clar: Republica Moldova a demonstrat că poate face față provocărilor majore, iar următorul pas este consolidarea sprijinului public european și valorificarea oportunităților economice pentru a accelera integrarea în UE.